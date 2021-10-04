Возвращение блудного Саакашвили: Зачем экс-президент на самом деле явился в Грузию

Не успел Михаил Саакашвили ступить на родную землю, как оказался за решеткой. Фото: REUTERS

ПРОРЫВ НА КАВКАЗ

Невозмутимый Тбилиси.

Его теперь трудно вывести из себя.

Вокруг него такое шоу, такие страсти, что другую, более впечатлительную страну разорвало бы на части. А здесь - тишина. Горы, старинные улочки, туристы...

Хотя события несутся бодро, как в хорошем триллере.

Михаил Саакашвили вдруг заявляет, что возвращается в Грузию. А там - муниципальные выборы. И, чтобы экс-президент, не дай бог, не вернулся, ему даже изготовили осиновый кол - гарантированный тюремный срок.

Но Саакашвили идет ва-банк. Покупает авиабилет Киев - Тбилиси, но... не летит.

- Чудит опять наш Миша! - морщится публика.

А тут ей шок-видео из Батуми. Там Саакашвили собственной персоной. Попирает грузинскую землю. Мол, всем здрасте!

Но есть и вполне житейская версия - Саакашвили спрятался в фуре, которая возит зелень из Грузии на Украину. Ее хозяин, поклонник Саакашвили, в Одессе поставил грузовик с экс-президентом на паром. Ночью, доплыв до Поти, Саакашвили вылез из машины, добрался до Батуми и снял там видео. А потом поехал в Тбилиси и жил в доме своего поклонника.

Широко улыбающегося экс-президента пришлось арестовать Фото: REUTERS

ПРИШЛА БЕДА

Официальный Тбилиси в глубочайшем нокауте - все, пришла беда. Приходится арестовать широко улыбающегося экс-президента.

«Я знала, что он в Грузии, - скажет потом одна из его партийных соратниц, Екатерина Херхеулидзе. - Представьте - Саакашвили тут уже четыре дня, и у властей никакой информации. Этот факт ужаснее, чем то, что он в тюрьме».

Но вот что странно. Лет 10 тому назад увидеть, как на Саакашвили надевают наручники, мечтали миллионы грузин. А теперь Тбилиси кажется равнодушным. Даже отрешенным. Ему плевать, где сейчас бывший президент, но посмотреть новости, как сериал, - не прочь.

Лет 20 назад грузины бы яростно заполонили проспект Руставели, весело, с песнями, полезли бы под дубинки и водометы, а сейчас (если это не касается ЛГБТ) - извините, нет.

Почему?

Чтобы понять грузинскую душу, надо ответить на несколько вопросов.

ЗАЧЕМ ОН ТАК РИСКУЕТ

Формальное объяснение - Саакашвили ворвался в страну за несколько часов до выборов, чтобы разгромить своих врагов - партию «мечтателей».

Но что-то в этой версии не так. Несмотря на появление Саакашвили, правительственная партия выигрывает выборы и получает 49%. А своим «националам» Миша «дал» лишь пару процентов по сравнению с прошлыми выборами (всего 30,7%).

Вряд ли Саакашвили ради этого лез на нары.

Думаю, если бы он знал, как бы к его «геройству» отнесется местная публика, задумался: а не остаться ли в Киеве?

Или другая версия - сейчас разыгрывается шахматная партия, где оппозиция жертвует ферзя (Мишу) и... выигрывает?

Михаил пугал, что прорвется в Грузию, как десантник, с саперной лопатой. А вышло - в фуре с зеленью... Фото: instagram.com/saakashvilim/

ПОЧЕМУ ЭТО «СПЕКТАКЛЬ»

Достаточно поговорить с простыми грузинами в Тбилиси, чтобы заработать дежавю. Ты это где-то видел-слышал! Точно - Россия. Зима. Демонстративный прилет и мгновенный арест Навального.

И те же разговоры.

- Володя, это все спектакль, - с ходу заявила моя гостиничная хозяйка Эльза, у которой я останавливаюсь в Тбилиси последние двадцать лет. - Америка послала Саакашвили. С нашим правительство все договорено. Не будет он сидеть!

- Но как Миша выкрутится?! - не понимаю. - Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что никогда не помилует его.

- Вот увидишь, - машет рукой хозяйка. - У них будет шито-крыто.

- Ты разве не видишь, как Мише сдают власть, - ворчит мой старый грузинский приятель. - Скоро он будет на свободе, придет в парламент. И снова с розами! Я его хорошо знаю - он никогда не остановится.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая укрепляет впечатление. Он заявил мне, что не берет во внимание юридическую сторону вообще.

- То есть? (Никогда не слышал такое от адвоката.)

- Саакашвили будет освобожден скоро, - убежден Басилая. - Причем это будет политическое решение. Будет оказано давление со стороны иностранных правительств, которые, замечу, никогда не признавали уголовные дела, возбужденные на Мишу. Он ездил по всему западному миру беспрепятственно. Это доказывает абсурдность обвинений.

И как говорят мои источники в правительстве, Басилая во многом прав. Мишу, скорее всего, выдадут Зеленскому, который просит вернуть «заплутавшего» главу комитета по реформам Украины обратно.

Кстати, по многим признакам так и случится. Оппозиция в Грузии в воскресенье даже отменила митинг на площади Свободы, на который Саакашвили сгоряча позвал народ.

Формально - в ожидании второго тура выборов.

Но, скорее всего, чтобы не мешать Зеленскому (и всему западному миру) вернуть планете самого пылкого и странного из президентов.

Вместе с арестом Саакашвили обнаружилось, что у него теперь вторая жена. Перед тайным походом в Грузию он записал ролик с украинским депутатом Лизой Ясько (на фото), объявив, что они влюблены и начинают «новую жизнь». Фото: Кадр видеосъемки

КАК СИДИТ МИШИКО

В Грузии даже социологи бросили спорить - сколько грузин ненавидят и боятся Саакашвили. А сколько готовы голосовать за него от безысходности (о провластных «мечтателях» здесь все отзываются одинаково - «ни рыба ни мясо», мол, управляют страной плохо, зато к людям не лезут: они отдельно, и мы - сами по себе).

Первые вспоминают страшные времена Мишико, когда любой мог быть посажен, избит, лишен имущества. Часто без суда и следствия. Полицейский режим. От совершенного «отморожения» Мишу спасал Запад, грозя остановить финансирование страны. Тюрьмы были переполнены, и пытали там людей так, что они подписывали любые бумаги (из-за чего Грузия лидировала в Европе по раскрываемости преступлений).

Теперь там сидит Миша.

Мой источник в тюремной системе рассказал об этом так:

- Саакашвили сидит в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в 3 часа.

- Какое там к нему отношение?

- Не поверишь - прекрасное, - сказал источник. - Его там называют «господин президент».

- Почему?

- 90% тюремного персонала - его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним.

При вопросе, чем отличается тюрьма от времен президентства Мишико, тюремщик рассмеялся.

- Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились - он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо.

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