Многоходовка Мишико: Саакашвили назвал себя «узником Путина». Что дальше

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У всех в этот вечер Фейсбук упал и не работал, но только не у Саакашвили. Бывший грузинский президент из тюрьмы смог отправить маляву в интернет - на своей страничке Мишико попросил помощи у Зеленского.

И стало понятно - совсем плохи дела у энергичного грузина - не Байдену написал, не в Европарламент, не в ООН, наконец, а лидеру Украины. Будто тот всерьез кого-то может защитить. И ведь какое послание сочинил! Что не предложение - шедевр.

Оказывается, Саакашвили арестовали в Грузии по «сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире».

Сторонники Саакашвили проводят пикеты у стен изолятора, где содержится экс-президент. Фото: REUTERS

Что? При чем здесь Россия? Политика арестовали в Грузии местные полицейские по решению суда Тбилиси. Но виноваты опять почему-то мы. В Древнем Риме был полководец по имени Марк Порций Катон Старший — он все свои публичные речи заканчивал одной и той же фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Видимо, Мишико понравился этот прием — теперь в любой непонятной ситуации он во всем винит Россию.

Ни и это еще не все.

«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу (Зеленского. — Авт.) принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», - написал Саакашвили.

Во время задержания Саакашвили улыбался на камеру. Фото: REUTERS

Что-что?! Ладно бы, экс-президента Грузии заперли в подвале Бутырки, отправили в солнечную Мордовию. Или, наконец, в Цхинвал, который он утюжил реактивной артиллерией и танками. Но вроде Саакашвили все последние годы свободно катался по Украине, Америке, Европе. Никто его не трогал. И только в родную Грузию зря вернулся - но тут уж вопросы к нему самому. Тбилиси сегодня не просто не слушается Москву, но, кажется, делает все наперекор. Из принципа, кавказской гордости и указаний США. Так, может, Мишико посадили по просьбе Байдена?

А что за «узники империи»? Это политики, которых сажает сегодня Зеленский? Украина - ведь мини-империя, слепленная большевиками из регионов, которые и не помышляли, что они - украинские. Да и сама Грузия была советской микро-империей, с присоединенными к ней Абхазией, Южной Осетией и Аджарией. Или Саакашвили считает, что и Украина, и Грузия до сих пор под протекторатом России?

Будем надеяться, что грузинские власти дадут Саакашвили возможность пописывать в интернет дальше. Полезного в его творениях мало, но хотя бы читать забавно.

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