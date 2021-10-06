Джигурда потыкал кулаком в Милонова под крики Волочковой. Депутат гнулся под натиском и крестился

Состоялась битва между 60-летним актером Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым. Фото: Кадр видео

Все сильнее и сильнее набирает обороты направление поп-ММА: поединки, записанные для трансляций в Youtube (иногда права на показ продают и федеральным каналам), между бывшими профессионалами, полупрофессионалами или вовсе любителями.

Промоутерские компании Hardocore Fighting, «Наше дело», Top Dog, Hype Fighting и другие раскручивают бои двухчасовыми пресс-конференциями, запредельным трэштоком (дарят друг другу гробы, памперсы и гей-коллажи) и разборками за пределами октагона. И на это огромный спрос. Как в свое время был на рэп-баттлы. Выпуски с поединками в формате поп-ММА набирают миллионы просмотров. И чтобы интерес был еще выше, организаторы часто устраивают фрик-бои среди блогеров, рэперов или просто странных персонажей из интернета.

Фото: Кадр видео

Такой стала битва между 60-летним актером Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым. Эпатажный артист бросил вызов не менее экстравагантному политику — и тот принял вызов, несмотря на предсказуемость исхода.

Эпатажный артист бросил вызов эпатажному депутату. Фото: Кадр видео

До поединка Милонов признавался, что «давно занимался боксом», но потом опроверг эти слова. Разница в антропометрии (рост, размах рук, физическая форма) была очевидной, как и опыт: своебразно боксирующий Джигурда хотя бы участвовал в реальных поединках против коллег и выигрывал несколько боев в шоу «Король ринга» на Первом.

Смотреть видеосюжет «Король ринга» - Джигурда : Полицеймако

— Я первый раз в жизни в 47 лет выйду на ринг, — пояснил в свою очередь Милонов. — Если бы я отказался, все бы говорили, что я испугался. А я не могу испугаться. Бой же это благородное дело? Вот и я не отступил. Могу проиграть, но не испугался. И боксом не занимался до этого.

Джигурда был полон решимости Фото: Кадр видео

На бой Милонов выходил под эпичную музыку 17-летнего индийского диджея Flywiсh и в компании скандального питерского блогера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова. Джигурда — в шубе, темных очках и под кельтские мотивы. Как оказалось, это шуба балерины Анастасии Волочковой, которая пришла поддержать воинственного друга.

Удар Джигурды свалил Милонова. Фото: Кадр видео

Поединок не вышел кровавым. Организаторы промоушена «Наше дело» помнили о том, что Милонову надо работать в Госдуме РФ головой, поэтому уговорили Джгурду провести бой...без ударов в голову. И по упрощенному регламенту: три раунда по 1 минуте. Впрочем, и этого хватило для легкой победы. Никита пытался играть в Мохаммеда Али и парить, как бабочка, гарцуя против часовой стрелки вокруг соперника. Иногда мотал головой, как будто Милонов собирался его бить, и слабенько тыкал в грудь депутата кулаком.

Виталий Милонов получил травму. Фото: Кадр видео

Виталий защищался, как умел: скрестив руки на груди и с открытым ртом. В конце второй минуты боя после очередного тычка Милонов схватился за плечо и показал, что ему больно. Но до конца раунда додержался. А вот в начале третьего раунда, видимо, что-то попало в глаз Никите, и он разозлился — накинулся на сжавшегося в углу оппонента и обработал ему почки серией ударов по корпусу так, что Виталий упал на пол. Судья открыл счет нокдауна, а Милонов продолжал сидеть в углу, как Конор МакГрегор после того самого удушающего Хабиба Нурмагомедова.

Момент битвы "звезд". Фото: Кадр видео

Однако депутат встал, перекрестился и с божьей помощью вышел на заключительные (тогда казалось, что в жизни) 30 секунд боя. И все же вера не смогла удержать Виталия на ногах после очередной серии по бокам от Никиты. Он упал во второй нокдаун, но нокаута так и не случилось — время поединка было «грязным», то есть без остановок во время пауз, и вскоре прозвучал финальный гонг. Джигурда огорчился, что все так быстро кончилось, но победил единогласным решением судей.

После боя соперники обнялись и Никита даже поцеловал Виталия в ухо.

- Первый раз в жизни я оказался в этом месте, - признался запыхавшийся Милонов. - Я многое могу, но вот боксировать...Это большое начало, потому что Никита дал мне путевку в жизнь. Мотивацию. Я буду тренироваться целый год. Хочу сказать спасибо. Неделю назад я не знал, как надевать перчатки. Не знал, что такое бокс. Я провел три тренировки. После первой я хотел сдаться: у меня были синие руки, вывихнутые пальцы, но самое плохое — это не получить, а испугаться и не пойти.

Виталий Милонов получил травму. Фото: Кадр видео

- Последний раз я выходил на ринг в 2009 году, - объяснял Никита. - И благодарен Виталику, что он вышел. Я его люблю. В разных религиях и партиях есть хорошие люди. Виталя — один из лучших в той партии, в которой состоит. Он артист. Мне было жалко его, естественно. Я мог бы пустить его в нокаут даже без ударов в голову.

Затем Милонов пожелал взять реванш у Джигурды. Примерно через полгода.