Владимир Шевченко: «Все подарки президенты сдают в кладовую. Но что-то могут и выкупить»

Бывший шеф протокола Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и Владимира Путина Владимир Шевченко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- ...Владимир Николаевич, я сам, в принципе, на эту тему много знаю. И все же... А правда, что Борису Николаевичу однажды на день рождения медведя живого подарили?
- Это не на день рождения было. Я уже об этом рассказывал сто раз. После одной из поездок сибиряки дуру сваляли и притащили медведя, - рассказал Владимир Шевченко на Радио «Комсомольская правда».
- Куда?
- Ну и что? Привезли. ФСОшники пропустили их. И под окнами медведь во дворе был. Ельцин сказал: «Они что, одурели, что ли. Сдайте его в зоопарк». Его в зоопарк и сдали.
- Медведя прямо в Кремль привезли?
- Ну, да...
- Это не на день рождения, а на День России, по-моему.
- Я не помню сейчас уже.
- Скажите, а что вообще дарили президентам?
- Слушай, Саша, да всё дарили. Я тебе рассказывал уже 150 раз.
Ельцина и ракетками завалили, и теннисными шариками...
Чего только у нас не было. И ружья дарили. Много чего...
- А куда всё это девали?
- Все это описывалось. Отдавали в детские дома, в теннисные юношеские школы. Есть кладовая специальная для этого.
Так же, как и у Владимира Владимировича сейчас, есть хранилище, что сдается, - в администрации хранится для музея будущего. Ты в музее был в нашем?
- Да, был.
- Ну, видел там подарки? Вот эти подарки там легли.
- Это в Президентской библиотеке, вы имеете в виду?
- Ну, да.
- Вот с подарками Горбачёва как было?
- Все дорогие подарки описывались, после чего сдавалось в Гохран. А потом была организована экспозиция в Музее революции - там и были выставлены подарки Михаила Сергеевича.
- А что, президентам вообще ничего нельзя было с собой взять, себе?
- Нет, какая-то вещь, которая была, она оставалась, но это были единичные случаи.
Не трогай ты меня, Саш... Ну, я понимаю, что вы к завтрашнему дню готовитесь. (В четверг, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 69 лет. - А.Г.) Но готовьтесь лучше к следующему году.
- К юбилею?
- Сейчас, мне кажется, это неактуально.
- Мы Владимиру Владимировичу дарили заметку в рамке «Государственный переворот России не грозит», мое интервью с ним. (Это было первое интервью Путина СМИ.) И еще мы дарили самокат, все журналисты Кремлевского пула. Это где-то в кладовой, как вы думаете?
- Не знаю. Спроси, пожалуйста, тех, которые сегодня ведут протокол президента. Я за них не отвечаю, не могу сказать.
- А вы себе ничего не могли взять, допустим, у Горбачева, ничего он вам не мог подарить из дареного?
- Нет, это даже принято не было.
- Кладовая для президентских подарков большая, вообще?
- Ну, как большая? Что значит - «кладовая большая»? Есть специальное хранилище, там и хранятся подарки. На все существует опись, все сдается по актам.
- В чем минус быть президентом, себе он вообще ничего не может взять.
- Нет, если ему какая-то вещь нравилась, он мог ее взять, мог выкупить.
- Ну, например, что Борис Николаевич мог выкупить для себя из подарков?
- Он ко мне не обращался по этому поводу.
- Борис Николаевич мог что-то выкупить. А чиновники могли дарить что-то президенту, это принято было?
- Слушай, какие чиновники?
- Шевченко, допустим, охрана, Коржаков?.,
- Я шел на день рождения к нему, конечно, я приносил подарок.
- Например, что?
- Всё тебе расскажи.
- Ну, скажите.
- Не скажу я тебе этого. Для чего об этом говорить, кому это интересно? Ты рассказываешь, какие подарки тебе приносят на день рождения?
- Ну, я-то не президент.
- Что вы к президентам примахиваетесь, Саша?: Они такие же люди, как и все. Проходят встречи, кого-то приглашают на день рождения, они приходят с подарками. И откуда я знаю, кто какой подарок ему привез, один товарищ или второй товарищ?
- Насколько мне известно, Борис Николаевич никогда большую компанию не собирал, только узкий круг свой семейный.
- Ну, как сказать, большая компания? Он, как правило, это проводил в резиденции. В резиденции больше 30-32 человек не поместишь.
- Я у Путина был на дне рождения однажды.
- Ну вот, видишь, ты был у Путина даже на дне рождения. Где он его праздновал-то, кстати?
- В Кремле, с журналистами. Мы ему футболку подарили.
- Ну, это, извините, у нас тоже пулы приходили. Когда в день рождения совпадало, они тоже приходили, поздравляли Ельцина.
- Он нам водочку наливал, Владимир Владимирович.
- Мы водочку никогда не наливали журналистам, у нас шампанское было.
- Нет, водочку нам официанты налили, борщика дали, второе что-то.
- Нет, мы таких вещей не проводили, застолье, не было таких посиделок.
- А 7-го октября Владимира Владимировича поздравите? Вы с ним все-таки работали, были его советником.
- Я его поздравлю телеграммой или звонком, как получится.
- А у вас есть его телефон?
- Он никогда телефон не носит. У него есть для этого служба, есть ребята, охрана, их телефоны у меня есть.
- А что вы ему пожелаете по телефону, что скажете?
- А я ему пожелаю того, чтобы, как начал, так и продолжал. «Мочить в сортирах» - не надо, как говорится. А то, что он делает, у меня вызывает восторг. И я очень доволен, что он у нас президент.
- Ну, а нам телефонный номер не дадите? Мы тоже позвоним.
- Нет, не дам. Саша, это запрещенные моменты, и не надо меня даже спрашивать об этом.
- Спасибо огромное. Рад был вас услышать, Владимир Николаевич.
- Зачем меня слушать?
- Ну, как? Очень интересно...