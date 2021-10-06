Владимир Шевченко: «Все подарки президенты сдают в кладовую. Но что-то могут и выкупить»

Бывший шеф протокола Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и Владимира Путина Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Владимир Николаевич, я сам, в принципе, на эту тему много знаю. И все же... А правда, что Борису Николаевичу однажды на день рождения медведя живого подарили?

- Это не на день рождения было. Я уже об этом рассказывал сто раз. После одной из поездок сибиряки дуру сваляли и притащили медведя, - рассказал Владимир Шевченко на Радио «Комсомольская правда».

- Куда?

- Ну и что? Привезли. ФСОшники пропустили их. И под окнами медведь во дворе был. Ельцин сказал: «Они что, одурели, что ли. Сдайте его в зоопарк». Его в зоопарк и сдали.

- Медведя прямо в Кремль привезли?

- Ну, да...

- Это не на день рождения, а на День России, по-моему.

- Я не помню сейчас уже.

- Скажите, а что вообще дарили президентам?

- Слушай, Саша, да всё дарили. Я тебе рассказывал уже 150 раз.

Ельцина и ракетками завалили, и теннисными шариками...

Чего только у нас не было. И ружья дарили. Много чего...

- А куда всё это девали?

- Все это описывалось. Отдавали в детские дома, в теннисные юношеские школы. Есть кладовая специальная для этого.

Так же, как и у Владимира Владимировича сейчас, есть хранилище, что сдается, - в администрации хранится для музея будущего. Ты в музее был в нашем?

- Да, был.

- Ну, видел там подарки? Вот эти подарки там легли.

- Это в Президентской библиотеке, вы имеете в виду?

- Ну, да.

- Вот с подарками Горбачёва как было?

- Все дорогие подарки описывались, после чего сдавалось в Гохран. А потом была организована экспозиция в Музее революции - там и были выставлены подарки Михаила Сергеевича.

- А что, президентам вообще ничего нельзя было с собой взять, себе?

- Нет, какая-то вещь, которая была, она оставалась, но это были единичные случаи.

Не трогай ты меня, Саш... Ну, я понимаю, что вы к завтрашнему дню готовитесь. (В четверг, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 69 лет. - А.Г.) Но готовьтесь лучше к следующему году.

- К юбилею?

- Сейчас, мне кажется, это неактуально.

- Мы Владимиру Владимировичу дарили заметку в рамке «Государственный переворот России не грозит», мое интервью с ним. (Это было первое интервью Путина СМИ.) И еще мы дарили самокат, все журналисты Кремлевского пула. Это где-то в кладовой, как вы думаете?

- Не знаю. Спроси, пожалуйста, тех, которые сегодня ведут протокол президента. Я за них не отвечаю, не могу сказать.

- А вы себе ничего не могли взять, допустим, у Горбачева, ничего он вам не мог подарить из дареного?

- Нет, это даже принято не было.

- Кладовая для президентских подарков большая, вообще?

- Ну, как большая? Что значит - «кладовая большая»? Есть специальное хранилище, там и хранятся подарки. На все существует опись, все сдается по актам.

- В чем минус быть президентом, себе он вообще ничего не может взять.

- Нет, если ему какая-то вещь нравилась, он мог ее взять, мог выкупить.

- Ну, например, что Борис Николаевич мог выкупить для себя из подарков?

- Он ко мне не обращался по этому поводу.

- Борис Николаевич мог что-то выкупить. А чиновники могли дарить что-то президенту, это принято было?

- Слушай, какие чиновники?

- Шевченко, допустим, охрана, Коржаков?.,

- Я шел на день рождения к нему, конечно, я приносил подарок.

- Например, что?

- Всё тебе расскажи.

- Ну, скажите.

- Не скажу я тебе этого. Для чего об этом говорить, кому это интересно? Ты рассказываешь, какие подарки тебе приносят на день рождения?

- Ну, я-то не президент.

- Что вы к президентам примахиваетесь, Саша?: Они такие же люди, как и все. Проходят встречи, кого-то приглашают на день рождения, они приходят с подарками. И откуда я знаю, кто какой подарок ему привез, один товарищ или второй товарищ?

- Насколько мне известно, Борис Николаевич никогда большую компанию не собирал, только узкий круг свой семейный.

- Ну, как сказать, большая компания? Он, как правило, это проводил в резиденции. В резиденции больше 30-32 человек не поместишь.

- Я у Путина был на дне рождения однажды.

- Ну вот, видишь, ты был у Путина даже на дне рождения. Где он его праздновал-то, кстати?

- В Кремле, с журналистами. Мы ему футболку подарили.

- Ну, это, извините, у нас тоже пулы приходили. Когда в день рождения совпадало, они тоже приходили, поздравляли Ельцина.

- Он нам водочку наливал, Владимир Владимирович.

- Мы водочку никогда не наливали журналистам, у нас шампанское было.

- Нет, водочку нам официанты налили, борщика дали, второе что-то.

- Нет, мы таких вещей не проводили, застолье, не было таких посиделок.

- А 7-го октября Владимира Владимировича поздравите? Вы с ним все-таки работали, были его советником.

- Я его поздравлю телеграммой или звонком, как получится.

- А у вас есть его телефон?

- Он никогда телефон не носит. У него есть для этого служба, есть ребята, охрана, их телефоны у меня есть.

- А что вы ему пожелаете по телефону, что скажете?

- А я ему пожелаю того, чтобы, как начал, так и продолжал. «Мочить в сортирах» - не надо, как говорится. А то, что он делает, у меня вызывает восторг. И я очень доволен, что он у нас президент.

- Ну, а нам телефонный номер не дадите? Мы тоже позвоним.

- Нет, не дам. Саша, это запрещенные моменты, и не надо меня даже спрашивать об этом.

- Спасибо огромное. Рад был вас услышать, Владимир Николаевич.

- Зачем меня слушать?

- Ну, как? Очень интересно...