Врач-терапевт назвал четыре «народные» средства лечения простуды, которые на самом деле только вредят

Среди народных рецептов нет ни одного, который можно было бы назвать чудо-лекарством от простуды. Фото: Shutterstock

Всем известно, что нужно делать, если простыл: налегать на чеснок, лимоны-апельсины, при кашле облепиться горчичниками, намешать черной редьки с ароматным медом. Так победим! Или не так? Врач-терапевт высшей квалификационной категории, член Ассоциации медицинских журналистов и бывший подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов предупреждает: среди народных рецептов нет ни одного, который можно было бы назвать чудо-лекарством от простуды.

Витамин С

Если открыть Интернет и посмотреть, что следует принимать при ОРВИ, то всюду первой рекомендацией следует - витамин С. Да что Интернет, даже врачи в поликлинике в одном из пунктов рецепта указывают аскорбинку. И что первым делом покупала нам мама в детстве при простуде? Правильно, лимоны и апельсины. Ведь считается, что витамин С повышает иммунитет, а также ускоряет лечение.

«Увлечение витамином С выросло из ошибочных представлений лауреата Нобелевской премии по химии и премии мира Лайнуса Полинга о влиянии аскорбиновой кислоты на человеческий организм, - рассказал Алексей Водовозов. – Но клинические исследования все как на подбор против утверждения, что витамин С лечит всё подряд. Ну, разве что кроме цинги, то есть собственно авитаминоза по аскорбиновой кислоте».

По словам врача, учёные действительно хотели выяснить – а вдруг они пропустили дешёвое, но невероятно эффективное средство, исцеляющее буквально от всего? И испытывали витамин С на работоспособность сотни раз в различных ситуациях. Но результаты неутешительные.

«Например, в одном из кохрейновских обзоров (Кохрейн — международная организация, изучающая эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины. — Прим. ред.) было установлено, что витамин С не снижает частоту ОРВИ, поэтому принимать его регулярно для этих целей смысла нет, - сообщил Водовозов. - Единственный эффект, правда, очень слабо выраженный, наблюдался для людей, занимающихся тяжёлым физическим трудом. В другом кохрейновском обзоре целенаправленно изучались исследования по пневмонии. А вот здесь уже для всех категорий пациентов не было никакого эффекта ни в смысле профилактики, ни в смысле лечения».

Во время пандемии COVID-19, кстати, тоже все сразу стали советовать пить аскорбинку в гипердозах, напомнил терапевт. Но и при коронавирусе витамин С оказался бесполезен, что уже доказано (например, исследование на эту тему можно найти в журнале European Journal of Clinical Nutrition).

Важно учитывать, что витамин С и вовсе становится вредным, если его пить долго и крупными дозами – от 7 г в неделю и выше, отметил Водовозов. Такой бесконтрольный приём аскорбинки может привести к появлению камней в почках, так как изменяется рН мочи, уточнил он.

Но о том, что надо совсем отказываться от витамина С при простуде, врач не говорит: «В небольших дозах, по 100–250 мг, его можно использовать для приготовления тёплого питья. Просто так воду сложно, а когда она со вкусом лимона – легче. Но при этом не испытывайте иллюзий относительно какого-нибудь ощутимого эффекта».

Да, и кстати – лимон и апельсин вовсе не чемпионы по содержанию витамина С. В сладком красном перце его, например, намного больше!

Чеснок

Ещё одно распространённое в народе средство для борьбы с вирусными инфекциями – чеснок. Из него рекомендуют готовить и капли для носа, и различные общеукрепляющие смеси, и просто есть в чистом виде. Но, увы, и эффективность чеснока в лечении заболеваний не подтверждена.

«В одном из исследований показано, что люди, в течение трёх месяцев каждый день принимавшие чеснок, действительно реже заболевали ОРВИ, - заявил Водовозов. - Но при этом длительность болезни была одинаковой что в «чесночной», что в плацебо-группе. То есть как профилактическое средство - может быть, как лечебное - нет».

При этом, добавил врач, учёные отмечают выраженную противовирусную активность экстракта чеснока, но только когда речь идет о клеточных культурах, что называется, опытах в пробирке: «Воспроизвести этот эффект в цельном человеческом организме не получается - такое, к сожалению, бывает и с очень перспективными специально созданными противовирусными средствами».

Также терапевт предупредил, что чеснок не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку обладает сильным раздражающим действием.

Редька с мёдом

Одно из ведущих мест в списке народных рецептов занимает микстура из сока чёрной редьки с мёдом – мол, она отлично справляется с кашлем. Причём акцент в этом коктейле делают именно на редьке.

«Мёд неоднократно изучался, и было показано, что по эффективности он примерно на одном уровне с популярным противокашлевым средством декстрометорфаном, - констатировал Алексей Водовозов. - Так что в традиционном рецепте «чёрная редька с мёдом» более-менее действующим веществом можно считать мёд. А редька скорее выполняет воспитательную функцию. Мол, будешь ходить без шапки – опять получишь вот то отвратительное варево. Помнишь его вкус? Хочешь ещё раз? То-то же. Для народной медицины такое «наказательное» лечение очень характерно: чтобы потом стало хорошо, сначала должно быть плохо. Причём иногда хуже, чем собственно от простуды».

Что касается мёда, то терапевт советует есть его на ночь - от 0,5 до двух чайных ложек в зависимости от возраста. Но мёд строго противопоказан детям до 12 месяцев - у них может развиться так называемый ботулизм новорожденных.

Горчичники

Горчичники якобы работают за счёт согревающего действия: кровь приливает к бронхам, иммунитет начинает работать лучше, и бронхит отступит.

«Горчица в любом виде – это ещё один пример «наказательной» процедуры, - усмехнулся Водовозов. – С ней и ноги почти кипятком парят, и в носки её сухую засыпают, и горчичники ставят, и медово-горчичные лепёшки на грудную клетку лепят. Довольно высокая вероятность химических ожогов при таком раскладе никого не волнует. Между тем, ни в одном клиническом исследовании не было показано хотя бы призрачного эффекта подобного подхода».

А как правильно?

Вообще эксперт скептически относится ко всем народным способам лечения: по его словам, на этом «паразитирует» целая индустрия противопростудных средств.

- Чем хороша простуда? Тем, что в подавляющем большинстве случаев она проходит сама, - подчеркнул врач. - Несмотря на то, что пациента будут пичкать водкой с перцем, эхинацеей и прочими панацеями, «проверенными» веками. Грех не воспользоваться такой удобной самопроходящей болезнью: любое лечение будет «работать.

Что же на самом деле нужно делать заболевшим? Алексей Водовозов рекомендует при повышенной температуре соблюдать постельный режим, пить тёплые напитки, например морс, некрепкий чай, разведённое варенье.

- С остальными проявлениями боремся по мере их проявления, - добавил терапевт. – Если насморк – промываем нос любым некрепким солевым раствором, можно даже кипяченой водой, на ночь пользуемся сосудосуживающими каплями. Болит горло – любые пастилки, леденцы или «пшикалки». И да, страдать от невыносимо мерзких микстур по «бабушкиным» рецептам или издевательских процедур совершенно не обязательно.

Но важно не пропустить утяжеление инфекции и развитие осложнений. Подъём температуры под 40°С, появление второй волны лихорадки после явного её уменьшения, нарастание одышки, надсадный кашель, судороги - всё это поводы для немедленного обращения за медицинской помощью.