Разводят тараканов и жильцов: На горожан охотятся жулики из ГорВорСбытСнабов

Свое сообщение житель столицы Михаил Угольников пишет на странице группы, которая объединила жителей Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевского района Москвы: «Друзья, сегодня был поквартирный обход якобы "Мосэнергосбыта". Фото: СОЦСЕТИ

Москвичи уже привыкли, что на них посматривают, как на «кошельки», туго набитые «кошельки». Это мнение еще может быть справедливо к тем, кто живет в элитных ЖК за высокими заборами с камерами. А вот страдают от мошенников больше горожане в обычных домах, с подъездами, где не предусмотрено даже место для консьержки.

В соцсетях уже развернулись споры и даются советы - как противостоять бандам мошенников, которые буквально взяли горожан в осаду. На днях жители столицы выявили новую шайку, которая поджигает электрощитки!

МЫ ИЗ БЫТА…

Свое сообщение Михаил Угольников пишет на странице группы, которая объединила жителей Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевского района Москвы: «Друзья, сегодня был поквартирный обход якобы "Мосэнергосбыта". Две женщины в фирменных синих куртках очень хотели попасть в квартиру, чтобы осмотреть электрощиток. После того, как я сфотографировал удостоверение одной из них, необходимость в осмотре щитка сразу пропала, дама что-то отметила в своем «документе» и ретировалась».

Гостьи ушли, а Михаил рассмотрел фотографию удостоверения и заметил, что на печати написано ООО «Мосэнергобыт» вместо АО «Мосэнергосбыт». Пропущена одна буква «с», но она многое меняет.

Угольников выяснил, что под именем ООО «Мосэнергобыт» зарегистрирована фирма-однодневка, которая занимается ... рекламой.

- Допускаю, что цель осмотра щитка — навязывание замены счетчиков доверчивым гражданам. Будьте внимательны, особенно, если у вас есть пожилые родственники, которые верят любой красной корочке, - предупреждает автор поста.

Ему ответил другой житель столицы Евгений Шагин: "Это преступная группировка, ими уже занимается полиция. Они могут заявить, что под щитком провода погорели. Обратить внимание, что дымом пахнет. А секрет в том, что перед тем, как нажать на кнопку вашего звонка, они пошуровали зажигалкой под электрощитком опалив провода."

Дискуссию тут же заметили официальные лица.

- Добрый вечер! Я официальный представитель АО «Мосэнергосбыт» в соцсетях, - написал некто Святослав Москвин. - Обращаем внимание: сотрудники АО «Мосэнергосбыт» не делают поквартирные обходы. Все услуги выполняются исключительно по предварительным заявкам граждан.

ОНИ НЕ БАНДИТЫ

Однажды я ждал гостей, и, не заглянув в глазок, широко открыл входную дверь. На пороге стоял молодой человек в шляпе с целым веером ножей в руках. Он был больше похож на Фредди Крюгера из фильма ужасов, чем на менеджера.

- Не боишься, что тебя кто-то примет за бандита и просто застрелит? - спросил я гостя.

Но тот предложил взять ножи «почти бесплатно» - за 7 тысяч рублей. Насилу отбился. До этого у меня уже был опыт покупки целого кейса китайских инструментов, которыми якобы «с рабочим рассчитались на стройке». Он так слезно просил 2 тысячи, чтобы купить билет домой... Не смог ему отказать, а инструменты оказались неисправные. А потом обижаются, что «Москва слезам не верит».

Мой сосед по дому придумал способ борьбы с мошенниками, которые ходят по квартирам. Он начинает ходить за жуликами по пятам. По всем этажам, пока не уберутся из дома.

- Они же не бандиты, а мошенники. Не нужно их бояться. Тем более, что в подъезд они входят под видеокамерой, - говорит Андрей.

Троллит он мошенников изощренно. Когда жители подъезда открывают им двери, он орет: «Открыли дверь жулику!»

- Вырабатываю условный рефлекс у наших пенсионеров, - смеется сосед.

КАК РАЗВОДЯТ ТАРАКАНОВ И ЖИЛЬЦОВ

Телефонное мошенничество постепенно отходит на задний план. Граждан уже почти отучили реагировать на незнакомые звонки «сотрудников безопасности банков». Потому обманщики сейчас и потянулись в подъезды.

В связи с пандемией возросло число «фирм», которые «предоставляют медицинские услуги». Например, звонят вам в дверь «студенты» в белых халатах и предлагают померить давление или даже сделать ЭКГ на дому. Часто во время таких «игр в доктора» исчезают деньги и ценности.

Набирают обороты случаи подброса клопов на лестничные площадки. Граждане на обуви разносят насекомых по квартирам, где они быстро размножаются. А через неделю-другую на подъездах появляются объявления: «Уничтожим вредителей, кровососов! Тараканов, клопов, муравьев! Простым диклофосом их вывести невозможно!» Дело в том, что подобная живность давно получила иммунитет от обычной отравы.

Мошенники предлагают обработку квартир «специальным туманом», но как правило умалчивают, что сеансов такой обработки должно быть два. Деньги просят космические: 40-50 тысяч рублей. Изможденные тараканами граждане выдыхают: «За то с гарантией!» Но через несколько недель вылупляется новая популяция насекомых, которые буквально принуждают искать новых «специалистов» для повторной обработки. Прежних, по «гарантии», уже не найти. Их телефоны молчат.

А иногда во время обработки квартиры «спецтуманом», человек в скафандре уносит с собой и ценные вещи. Ведь хозяев квартиры просят на время обработки выйти, чтоб не надышались отравой.

Фирмы-однодневки по истреблению клопов и муравьев обычно называют себя чем-то солидным типа «Мосгосдезинспекция». При этом какой-либо единой городской или государственной службы по борьбе с насекомыми просто не существует. Это надо знать. И если кто-то таковой представляется, значит — перед вами самозванцы-ловкачи.

ХОДОКИ ПОДКОВАННЫЕ

Мошенники пошли вполне себе современные - следят за новостями мегаполисов: за всеми медицинскими и социальными программами, за громкими ЧП типа взрыва газа в многоэтажке. И тут же изобретают новые способы навязать свои услуги. Рисуют себе удостоверения от организаций, созвучных с муниципальными (часто меняя одну букву, чтоб не попасть под уголовную статью за подделку документов) и начинают поквартирные обходы по продаже каких-нибудь газоанализаторов или кардиостимуляторов.

Кстати, сотрудники Мосгаза никогда ничего не продают, а с графиком техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных газовых приборов можно ознакомиться на сайте. Если хотите проверить сотрудника — лучше набрать телефон: (495) 660-20-01.

Доказать мошенничество таких ходоков сложно. Они всегда настаивают, но никогда не принуждают купить у них что-то. А потому будут говорить полицейским, что просто «оповещают население о своих услугах».

Некоторые такие «ходоки» сотрудничают с криминалом. И получают свой процент от наводки на квартиру доверчивого пенсионера или богатых жильцов. Попутно собирают персональные данные: номера паспортов и телефонов, которые также стали товаром.

При этом они всегда вежливы, а порой даже застенчивы. Именно потому многие граждане попадают под обаяние жуликов, забывая, как порой бывает трудно дозвониться до настоящего ЖЭКа и добиться простой замены перегоревшей лампочки.

В МВД России предупреждают, что сотрудники ДЭЗов, Пенсионного фонда, социальных служб никогда не ходят по квартирам по собственной инициативе, не требуют предъявить документы или пустить на порог. Они ждут заявку от самих граждан и обговаривают время работы. Не ходят с квитанциям об уплате «штрафа за нарушение самоизоляции», не предлагают «компенсацию за карантин», не предлагают войти со своего ноутбука на личную страницу клиента банка, чтобы получить «отсрочку по кредитам», не приносят «лекарства от коронавируса».

Потому, если за дверью вы видите неизвестных, которые что-то настойчиво требуют, лучше сразу звонить в полицию - 112. Выгонять из подъезда даже посторонних граждан самостоятельно нельзя - можно самому попасть под статью «хулиганство».

А вот прибывший по вызову наряд будет обязан проверить у незнакомцев документы или даже забрать их с собой в отделение для установления личности и проверки законности их действий.

Особенно внимательно надо относиться к мошенникам, которые ходят парами и добиваются любой возможности зайти в квартиру. Хотя бы в прихожую. Как правило, пока один что-то продает, отвлекает, другой успевает обшарить в коридоре одежду или прихватить что-то ценное.

И главное: не забывайте закрывать входные двери, даже если вы находитесь в квартире. Именно по этой банальной причине происходит большинство краж. Мошенникам тогда и обманывать вас не надо. Они просто хватают шапку, шубу пока вы на кухне пьете чай, и тихо скрываются.