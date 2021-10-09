Евгений Евстигнеев: «Я был слесарем. А в театральное училище меня позвали, когда увидели, как я играю в самодеятельном джазе»

Актер Евгений Евстигнеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Мои родители рабочие. Папа у меня металлист, мама у меня фрезеровщик, я сам слесарь. Как и многие из моих сверстников, я занимался в самодеятельности, был пионервожатым, играл в джазе, так что у меня была какая-то предрасположенность к тому, чтобы заняться этим делом. Но какой-то определенности в этом не было. И так случилось, что меня случайно пригласил директор [театрального] училища учиться, увидев меня в джазе. Я многого не понимал, и вообще эта область была для меня совершенно незнакомая, я работал на заводе, и вдруг попал в совершенно другую среду. [Но] я увлекся и с тех пор не могу ощущать себя иначе, как только актером, и не намереваюсь ничем другим заниматься, кроме этого.

Евгений Евстигнеев в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Когда я в 1956 году закончил училище МХАТа, вместе со мной заканчивали Михаил Козаков, Татьяна Доронина, Виктор Сергачев, Олег Басилашвили. Ну, конечно, я не мог знать, что они будут народными артистами Советского Союза. А когда мы вместе встречаемся, мы такие же мальчишки и девчонки, мы не изменились, мне кажется. Так, на людях, делаем вид, что мы серьезные.

Постановка "Голый король" на сцене театра Современник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Я прежде всего любопытный. И хотя всех людей любить невозможно, интереса к ним художник терять никогда не должен. Это первая моя заповедь.

* Я люблю всматриваться в окружающую жизнь, наблюдать за нею в любых проявлениях. Люблю движение вообще, линии человеческого движения в особенности, отсюда вкус к пластике, к балету. Мне, например, интересно подсмотреть, как человек, поскользнувшись на улице, падает. Как у него одна рука всплеснулась вверх, как подвернулась нога и какая – то часть тела изогнулась – здесь есть своя выразительность, своя красота, драматизм и движение.

Евгений Евстигнеев в 1990 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Гамлет - безумно интересная и коварная роль. Мудрость восьмидесятилетнего старика и легкость юноши. Ее, наверно, еще никто не сыграл блистательно.

* Мое любимое чтение – детективы. Я часто ловлю себя на том, что факт убийства обычно не воспринимается трагически, наоборот, появляется даже какая-то тайная радость, азарт предчувствия. Наверное, причин тому много. Во-первых, особенность искусства: следить за процессом переживания, за логикой борьбы. Важно не как задушена Дездемона, а почему. Во-вторых, это, увы, общечеловеческий недостаток: воспринимать абстрактно трагедию, тебя непосредственно не касающуюся. Двадцатый век в этом смысле особенно показателен – массовые убийства не укладываются в сознании и становятся фактом статистики. Человек адаптируется к страшной информации, каждый день на него идущей.

Актер в гримерке "Современника", 1960-е годы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Нас развратили, заставляя сопереживать различным национально-освободительным революциям за океаном, требуя сочувствия безработным и обездоленным где-то в Америке или на Кубе. При этом реальное человеческое страдание было разлито буквально рядом – в какой-нибудь вымершей русской деревне, старой московской коммуналке, на вокзале, в доме престарелых.

* Артистов, кинувшихся в политику, вообще понять не могу. Наша профессия позволяет со сцены или с экрана сказать куда больше и, главное, проникновенней, чем с трибуны.

Актер Евгений Евстигнеев, 1986 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* Люди все разные, этим и богато искусство, среднеарифметическое ему противопоказано. Вообще, на мой взгляд, это «среднее» – жуткая вещь, оно нам очень мешает в жизни. Среднее – это смерть всему индивидуальному, оно всегда убивало выдающееся. Оно враг высших истин, и враг активный.

* За месяц гастролей МХАТа на Урале я сыграл в сорока четырех спектаклях. Для меня это не является подвигом. У актеров вообще выработан такой ритм: они не могут спокойно существовать. Вот и я играю интенсивно. Даже бывая в отпуске, половину его отдаю съемкам в фильмах, такой уж закон существования – никогда не тяготиться работой.

Роль профессора Преображенского, фильм "Собачье сердце".

* Для себя я выработал правило: не ходить с протянутой рукой, ни от кого не ждать похвал – ни от зрителей, ни от коллег.

* По-моему, роль – повод рассказать людям что-то, им, в сущности, очень знакомое, но незамеченное.