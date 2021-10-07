С температурой делала уколы красоты: Жена Шаляпина отказалась лечь в больницу с ковидом, чтобы не испортить медовый месяц

Жене Прохора Татьяне Дэвис стало плохо спустя три дня после свадьбы. Фото: кадры видео.

Вдовец Прохор Шаляпин пришел в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы почтить память покойной жены Татьяны Дэвис. 37-летний артист вспомнил самые светлые и самые горькие моменты своего короткого брака. Кроме того, Прохор поблагодарил родителей своей жены за то, что они воспитали такую замечательную дочь, и выразил им свои соболезнования.

По сути, брак Шаляпина и канадской юристки Татьяны Дэвис продлился всего три дня. 31 июля они сыграли свадьбу в роскошном отеле в Лас-Вегасе, а затем поселились на арендованной Татьяной вилле. Вскоре жена Прохора почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Тем не менее, Татьяна не обращала внимания на симптомы и продолжала вести активный образ жизни. Она даже посещала спортзал и салоны красоты. Певец уговаривал жену обратиться в клинику, но она только отмахивалась.

Шаляпин и Татьяна Дэвис поженились 31 июля. Фото: личный архив.

- Где-то 3 августа Тане стало плохо. Поначалу я думал, что ее продуло под кондиционером. С температурой жена пошла в тренажерный зал, а на следующий день делала уколы красоты! – рассказал Прохор. - Я предложил супруге купить тесты на ковид. В итоге у нее выявился вирус. Таня не хотела обращаться в больницу, ведь иначе ей пришлось бы сесть на двухнедельный карантин, а у нас была запланирована поездка.

Медовый месяц молодожены хотели провести в Мексике, где Татьяна арендовала виллу на берегу океана. Если бы она обратилась в клинику, дорогостоящую поездку пришлось бы отменить. Поэтому Дэвис решила лечиться у частного врача. Лечение не давало никакого результата – эскулапы только тянули из нее деньги. В итоге Татьяне стало совсем плохо, и 9 августа Прохор настоял на вызове «скорой помощи». В госпиталь ее доставили в крайне тяжелом состоянии.

Женщину лечил частный врач, ей становилось все хуже. Фото: кадр видео.

- За лечение на дому Таня отдала 11 тысяч долларов. И никакого толку! – возмутился Прохор. - Когда приехала скорая, у жены были синие губы, она задыхалась, а частные доктора до последнего не хотели, чтобы она вызывала других врачей.

Отец и мать Татьяны тоже заразились коронавирусом. Они тяжело переболели, но все-таки сумели победить инфекцию. А вот Татьяну ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ. 25 сентября она скончалась, не приходя в сознание.

9 августа Татьяну госпитализировали. Она едва могла дышать. Фото: кадр видео.

Безутешные родители Дэвис сообщили Прохору о смерти жены лишь спустя неделю. Они очень переживают смерть единственной дочери. И винят Шаляпина в том, что это он заразил Таню. Хотя перед поездкой Прохор сделал прививку.

- Кто-то накручивает родителей Тани, они впечатлительные люди. Теща мне писала, что у них в Канаде принято после прививки сидеть дома две недели, мол, я опасен для окружающих. Я испугался, позвонил своему врачу, который меня успокоил. Я легко перенес прививку, и очень счастлив, что ее сделал, - сообщил певец.

Прохор также рассказал, как они с Татьяной решили пожениться. По словам артиста, именно Дэвис сделала ему предложение. Они были знакомы два года, в январе 2020-го они вместе ездили в круиз по Карибскому морю. У них были прекрасные отношения, но брак не входил в планы певца. Его и так все устраивало. Но в конце 2020 года Татьяна сама заговорила о свадьбе. Именно она первой сделала предложение.

Татьяна не хотела ложиться в больницу, чтобы не испортить медовый месяц. Фото: личный архив.

- В конце 2020 года это началось. Татьяна мне говорит: «У меня подруга выходит замуж. Хочу на спор, что я быстрее замуж выйду. Давай, ты будешь моим мужем». Вот так. Я не настаивал ни на чем, - признался Прохор.

Татьяна предложила Прохору привезти на свадьбу в Лас-Вегас десять гостей из России. Состоятельная адвокатесса пообещала оплатить им билеты. Но ни у кого из друзей Прохора, включая его маму, не оказалось американской визы. Поэтому он пригласил на бракосочетание своих друзей, живущих в США. Всего же на свадьбе гуляло 80 гостей.

К слову, в шоу Андрея Малахова Шаляпин впервые озвучил реальный возраст своей жены. Оказалось, что Татьяне не 42 года, как утверждал артист, а 47 лет. По его словам, она всегда выглядела моложе своего возраста и очень ухаживала за собой.