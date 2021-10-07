Устроилась домработницей: Дочь Агутина и Варум в США зарабатывает на жизнь тяжким трудом

Дочь Агутина и Варум Лиза стала гражданкой США. Фото: Инстаграм.

То, что звездные наследники буквально купаются в золоте, - это миф. Дочь популярных артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза уже усвоила, что деньги так просто не даются. Девушка с детства живет в США, куда она еще школьницей уехала вместе с бабушкой. Недавно 22-летняя Лиза получила американское гражданство. Наследница звездной четы решила пойти по стопам родителей и тоже стала музыкантом. Лиза пишет музыку и выступает в составе музыкальной группы «Bruvvy band» под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Правда, молодой коллектив пока не добился известности и играет в основном в барах. А это не приносит большого дохода. Так что в свободное от музыки время Лиза вынуждена подрабатывать.

Ее мама Анжелика Варум принципиально решила, что они с мужем не будут содержать дочь. Знаменитые родители помогают девушке, но в разумных пределах. Еще в детстве Анжелика спросила дочку, чем бы она хотела заниматься. В ответ девочка честно призналась: она выйдет замуж и будет вести домашнее хозяйство, а муж будет работать и обеспечивать ее. Этот ответ очень не понравился Варум. С тех пор она постоянно напоминает дочке, что женщина должна добиться всего сама и ни от кого не зависеть – ни от мужа, ни от родителей.

Поскольку ничем, кроме музыки, Лиза заниматься не умеет, в США девушка вынуждена довольствоваться самой низкоквалифицированной работой. Сначала она подрабатывала в чужой семье на кухне, готовила за деньги еду. А теперь наследница Агутина и Варум выполняет функции курьера - развозит еду пожилым людям из заведений общепита.

- Пошла работать в семью, она хорошо готовит, - рассказала Анжелика Варум о дочке в YouTube-шоу «А поговорить?». – Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают.

Недавно Елизавета получила американский паспорт. Фото: Инстаграм.

Молодой человек Лизы – тоже музыкант, они играют в одной группе. По мнению Анжелики Варум, ее дочь должна твердо усвоить, что популярность отнюдь не гарантирует успех в жизни.

- Конечно, она сориентирована в уровне популярности на нас, но это ошибка. Я каждый раз ей это пытаюсь объяснить, потому что очень важен процесс в данном случае. Потому что когда во главе угла стоит то, что ты должен быть популярным, и тебя должны все знать, это порочно, - считает Варум.

Тем не менее, родители верят в музыкальный талант своей дочери. Год назад они побывали на концерте Елизаветы и оценили его как «очень впечатляющий». Наследница звездной пары не только поет и играет на гитаре, но и сама сочиняет музыку – девушка пишет песни на английском. К слову, Елизавета в интервью как-то призналась, что очень плохо знает Россию и совсем не скучает по своей исторической родине.

Елизавета – младшая дочь 53-летнего Леонида Агутина. Артист был женат трижды, от второго (гражданского) брака у него есть еще одна дочь Полина. Девочку музыканту родила балерина Мария Воробьева. Как и ее сестра, 25-летняя Полина большую часть жизни прожила за границей. Вместе с мамой и отчимом она уехала сначала в Италию, а затем во Францию. Дочери певца познакомились друг с другом очно только в 2013 году, когда приехали в Москву. До этого сестры не общались лично и лишь иногда созванивались.