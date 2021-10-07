Голая Варнава и странные танцы Бузовой: в Сеть слили кадры с закрытой вечеринки звёзд

Екатерина Варнава Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не зря говорят: среда - маленькая пятница. А для знаменитостей, не утомленных офисным трудом с 09.00 до 18.00, она и вовсе может стать большой. Так, 6 октября в одном из столичных театров-кабаре состоялась звездная премьера провокационного спектакля с Екатериной Варнавой в главной роли «Абсолютно нага». Как обещали создатели, шоу «соединило в себе элементы стендапа, кабаре, вокала, перформанса и акробатики». Но больше всего зрители ждали, конечно, другого: появления на сцене обнаженной звезды «Comedy Woman». И Варнава не подвела.

В кабаре роскошные интерьеры Фото: СОЦСЕТИ

Снимать происходящее на сцене устроители строго-настрого запретили. Мол, действо 18+, да и вообще, не стоит разбазаривать прелести актрисы по всему Интернету. Однако, некоторые блогеры эпохи Инстаграма запрет все-таки нарушили. Так пользователи соцсетей узнали, что в кабаре роскошные интерьеры - не только партер, но и ложи, бенуары, амфитеатр; вместо совковых театральных кресел - комфортабельные двухместные диваны и бархатные венецианские кресла, а на столике с подсветкой каждого гостя ждёт бутылочка игристого в качестве комплимента. На сцене тем более было, что посмотреть: дамы в коктейльных платьях в свете софитов во главе с Варнавой устраивали горячие танцы, а сама Катя пела, читала рэп, меняла наряды, по-хулигански бегала в зал с бокалом шампанского и под занавес наконец разделась.

На сцене было, на что посмотреть Фото: СОЦСЕТИ

- Ну что, вы думали, на этом все? Ну а как же десерт? - кокетливо спросила актриса и резким взмахом рук распахнула шубу из перьев под дружное улюлюканье зала. Впрочем, насладиться впечатляющим видом публике не дали: голая знаменитость в одних лишь трусиках из страз и с наклейками на сосках скрылась за плотным и стремительным занавесом.

Шоу «соединило в себе элементы стендапа, кабаре, вокала, перформанса и акробатики» Фото: СОЦСЕТИ

Этот первый показ авторы устроили для «своих»: если рядовые зрители смогут оценить постановку только с 7 октября, то звезды шоу-бизнеса успели сделать это на день раньше. Причём, билеты, которые для народа продаются по 15-50 тысяч рублей, нашим селебрити достались бесплатно. Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Светлана Ходченкова - кто только не пришёл поддержать комедиантку. Хотя, как оказалось, некоторым знаменитым зрителям поддержка тоже понадобилась. Так, во время спектакля, когда Варнава в очередной раз возвращалась на сцену из зрительного зала, странно танцующая в партере звезда «Дома-2» преградила ей путь.

Во время спектакля Варнава столкнулась с Бузовой Фото: СОЦСЕТИ

- Бузова! Бузова, …! - по-свойски обратилась к ней Варнава, требуя прохода.

- Я не …! - неуверенно ответила Оля и шатко повернулась к актрисе, словно ее не видя. А потом произнесла нечто совсем непонятное. - Я… не иностранец!

- Ты не иностранец, но я желаю тебе найти иностранца - он вон там сидит, - показав куда-то пальцем, подколола телеведущую актриса и упорхнула за кулисы.

Что это было, так никто и не понял. Впрочем, в соцсетях Ольги Бузовой этот неловкий момент не появился: в своём Инстаграме она по-прежнему хороша и свежа, словно майская роза.