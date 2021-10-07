«У учителя было одновременно пять жен, а приближенным он купил резиновую куклу»: Лидер секты «Ашрам Шамбалы» вышел на свободу

Константин Руднев провел в колонии строгого режима 11 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С Еленой мы общаемся на кухне ее квартиры в Подмосковье. Накануне утром по лентам понеслась новость: в Новосибирске из тюрьмы вышел на свободу Константин Руднев, лидер крупнейшей российской секты «Ашрам Шамбалы». Эта бизнес-империя, когда-то прикрывавшаяся вывеской «йога-центр», практиковала сексуальные оргии, «воспитание» адептов через побои, тяжкий труд и голод. В 2013-м Руднев получил 11 лет за создание секты, сексуальное насилие и приготовление к торговле наркотиками. Срок истек сейчас - суд при приговоре учел и время, которое гуру провел до приговора в СИЗО. Руднев пытался выйти по УДО, но ему отказали. Все это время он числился в колонии как склонный к побегу.

Что Константин Руднев будет делать на свободе - вопрос, вероятно, риторический. Пока он сидел, «Ашрам Шамбалы» продолжала существовать. И даже разрослась новыми ячейками.

Елена Захарова рассказала «КП» о том, что творилась внутри крупнейшей секты в истории России. Фото: Александр РОГОЗА

Елена Захарова когда-то была в секте «великой жрицей», приближенной учителя. При этом она помнит будущего гуру щупленьким молодым человеком в забавном кимоно. На ее глазах секта была создана с крохотной секции йоги, которая занималась в спортзале средней школы на окраине Новосибирска, а потом захватила всю страну.

ДОРОГА К ПРОСВЕТЛЕНИЮ. НАЧАЛО

- 1989 год. Февраль. Мне тогда было 18 лет. Косте - 21 год, - вспоминает Елена. - Знакомый рассказал, что есть такая вот секция йоги Кости Руднева. Я пришла на первое занятие. Ничего этакого не ожидала. Но тут ко мне внезапно проявили внимание, стали со мной общаться, помогать, обещать, что дальше будет еще интересней. Я пришла на второе занятие. После него Константин уже стал провожать меня до автобуса.

Секцию Константин Руднев вел вместе со старшим братом Сергеем. Но тот довольно быстро оставил это занятие. Посчитал, что баловство это все…

Константин Руднев в 1989 году. Архив Елены Захаровой

В последние годы существования СССР увлечение различной мистикой стало повальным. Сначала это все было под запретом, а потом внезапно прорвало. Вот и в секцию йоги народ пошел. Костя Руднев обучал асанам около тридцати человек. И, кстати, Елена до сих пор уверена, что изначально молодой человек ни о какой секте не думал.

- Тогда он говорил, что хотел всех этих людей в секции привести к просветлению, чтобы они поняли суть вещей и свои собственные возможности.

Вскоре Руднев сделал способную ученицу Елену своей помощницей и предложил вести занятия самостоятельно. Когда некоторые ученики удивлялись - мол, чему может научить такая юная девушка, он одергивал: да вы чего, она же йогой двадцать пять лет занимается, потому и выглядит на 18!

- Он просил меня подыграть ему. Объяснял, что так нужно сделать, чтобы привлечь людей, которых он ведет к просветлению. Для этого нужны крючки и уловки. Я ему подыгрывала, потому что влюбилась. Мне 18 лет. Я в поиске. Я хочу чего-то такого… Ну и, видимо, у меня такая психика - податливая. Я внушаемая. Из меня лепили, что хотели. Наложилось еще и то, что у меня с подросткового возраста с мамой были не очень отношения. А тут рядом возник молодой человек, у меня появились мысли о собственной семье.

ПУТЬ К СЕРДЦУ ГУРУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ…

Правда, очень скоро стало понятно, что эти отношения выходят за рамки привычной картины мира советского человека (1989 год на дворе, напомним): Руднев параллельно «дружил» с еще двумя молодыми женщинами. Ирина Бирман, оставшаяся после раннего брака с ребенком на руках, тоже ходила в его секцию. Была еще девушка по имени Марина, давняя знакомая Руднева.

- Он завел для нас график. Один день он у меня. Потом - у Ирины. Потом - у Марины. Поначалу мы не знали о существовании друг друга. А потом он нас познакомил. Когда я узнала, что есть другие, у меня возникла дикая ревность, на грани сумасшествия. Я не хотела это принимать. А Костя объяснял, что пройти через это нужно для нашего духовного совершенства. А еще он говорил: «Лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо в одиночку». Имел в виду, что он - торт, - Елена закрывает лицо руками. - Когда я вам это рассказываю, мне стыдно. Какая я дура была…

Елена Захарова познакомилась с будущим «пришельцем с Сириуса», когда ей было 18 лет. Архив Елены Захаровой

Впрочем, Руднев не просто рассказал каждой из женщин, что у них есть конкурентки. Он пошел дальше.

- Он начал при мне демонстративно целоваться с Ириной. Мне стало плохо, я убежала. Но Костя объяснял, что это такая духовная практика, что для просветления нужен отказ от ложной личности, от свода правил, которые приняты «больным» обществом. Он так убедительно говорил, что мы соглашались с ним… А потом он при мне стал с ней и сексом заниматься. Я бесилась. Я убегала. Он нас сталкивал лбами и управлял нами. Года через два он нас уже заставлял даже драться между собой. А мы делали друг на друга куклы вуду, стараясь навредить, втыкая в них иголки. Причем, этому нас сам же Руднев и научил. Это была дикая, нечеловеческая ревность. Чем хуже было, тем сильнее мы все к нему привязывались. Парадокс. Сначала негатив, потом скачок в эйфорию, когда он рядом и тебя касается. Затем снова негатив и снова эйфория. И так по кругу.

- В свой день каждая из женщин Руднева готовилась как-то особенно?

- Да. Но особенно хорошо Ирина готовила. Она хвасталась нам потом, какие салатики приготовила Косте. Его любимое блюдо в то время - спагетти с тушенкой, кетчупом и майонезом. И конфеты птичье молоко он обожал.

- То есть, путь к сердцу все равно лежал через желудок?

- Путь к сердцу лежал через покорность и желание выполнять его волю.

ПОХОРОНЫ В ПРОСТЫНЕ

Отношения с мамой Елены у Руднева не сложились. Мама - инженер, человек старой закалки. Она и с дочерью скандалила. И однажды Руднев предложил Елене отравить ее маму.

- Говорит: давай будет ей стружку свинца в еду подкладывать, свинец в организме накопится и она умрет… Он увидел мою реакцию и отмахнулся, что пошутил. Но примерно тогда же он фактически убил маму Ирины Бирман. У женщины была болезнь Альцгеймера. Константин научил пятилетнего сына Ирины, чтобы тот утром брать детскую кеглю и бить бабушку, чтобы она занималась зарядкой. У Ирины тоже были проблемы с мамой и она все это как-то приняла. Не знаю, как она согласилась на такое. Факт в том, что через пять месяцев ее мама умерла - то ли от этих упражнений, которые ее заставляли делать, то ли от голода. При мне были разговоры Кости и Ирины, когда она отказывалась везти маму на медосвидетельствование, потому что тело той было все в синяках. Они кому-то заплатили и справку о смерти выписали без освидетельствования. Они ее даже не в гробу хоронили. Просто замотали тело в простыню. Я была на этих похоронах, видела своими глазами.

- Вас он бил?

- Это началось не сразу. Мне потом объясняли, как это работает. Монстр проверяет границы допустимого. Он подходит к границе, пробует и если человек согласен, он отодвигает эту границу дальше. И так до бесконечности. Первый раз Руднев меня ударил примерно через год с начала наших отношений. Зима. Вечер. По графику был мой день, то есть Костя должен был остаться у меня. А он мне говорит, что сегодня будет у Ирины. Я в этот момент наматывала пленку на «катушку» (такие использовались для магнитофонов-бобинников, - Авт.). И эту катушку швырнула в угол. Он подошел и дал пощечину. Пыталась убежать, но он меня схватил и заявил: «Я сделал это, потому что это ты себя неправильно вела». Сказал, что этого больше не повторится. А в следующий раз он меня ударил через полгода. Потом это вошло в привычку. То есть, он наблюдал, делал следующие шаги и менялся вместе с нами. В комментариях люди иногда пишут: «Это вы сделали его монстром. Своей покорностью». Наверное, к сожалению, это так и есть.

То есть, получается, психопат, заставив трех женщин подчиняться себе, почувствовал, что может манипулировать другими людьми. И постепенно начал упиваться этой властью.

«ДЕНЬГИ УНОСИЛИ СУМКАМИ»

Постепенно Руднев придумал делать бизнес не только на самих занятиях, но и продавая «сопутствующие» товары. Первой ласточкой стали брошюры о йоге. Елена и Ирина должны были набирать их на печатных машинках. Листы бумаги прокладывались копирками так, что на выходе получилось целых восемь копий текста. Тонкие брошюрки будущие сектанты продавали по 50 рублей - треть очень хорошей месячной зарплаты советского человека. И их разбирали влет!

- Деньги вы делили?

- Мне денег никогда не давали. Ну, только если на еду. Ирина постепенно стала казначеем секты. Иногда мне покупали какие-то вещи домой. Например, стенку. Ковер. Еще что-то. По тем временам это было что-то невероятное. Я была счастлива. Иногда давали деньги, чтобы я купила красивую одежду, чтобы нравится Косте. Первые полгода после первого визита в секцию, я еще продолжала работать (художником-оформителем в хозяйственном магазине, - Авт.), а потом сама стала «преподавать» йогу.

Но в какой-то момент число желающих заниматься йогой у Руднева вдруг начало резко расти. В 1990 году Ирина Бирман договорилась об аренде ДК для проведения лекций о йоге.

- Мы дали рекламу и на первую же лекцию пришло четыреста человек! Хотя до этого никогда не было больше сорока. И лекции пошли уже серией и с неизменными аншлагами. На афишах писали: «Третий глаз», «Оккультная йога», еще что-то. Так в секцию активно пошли новые люди. И вот с этих занятий деньги иногда уносили целыми сумками.

Первая секция йоги, с которой «гуру» начал строить свою секту. Архив Елены Захаровой

ЖРИЦЫ, ЛОСИ И САДХАКИ

В какой-то момент Руднев решил, что деньги нужно вкладывать в квартиры. Очень скоро в активе секты оказалось около десятка таких объектов. Там начали селить новичков - Руднев называл их «садхаками» - которые были местными, новосибирскими, и из других регионов ехали.

- Как появлялись иногородние?

- В 1991-м Ирина ездила в Москву и дала объявление в газете «Советский Спорт». Оно было небольшим, размером с два спичечных коробка. Там было написано: йога-центр объявляет набор в оккультные школы. По этому объявлению люди начали писать на абонентский ящик. Им присылали ответ - если вы хотите вступить, пришлите пожертвование. Если не ошибаюсь, 50 рублей еще теми, советскими деньгами. После пожертвования человеку высылали методички. Человек читал, изучал, потом писал снова: а что дальше? Ему отвечали, чтоб приезжал на семинар в Новосибирск.

Садхакам предлагали начать просветляться через труд и послушание - обрабатывать корреспонденцию, которая мешками шла со всей страны.

География секты начала расширяться. Помимо новосибирского «ашрама» (в древней Индии так называли обители мудрецов) появились филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Вскоре Руднев ввел и дресс-код адептов секты - оранжевые хитоны с черной окантовкой. А внутри самой организации выстраивалась четкая иерархия.

На вершине - Константин Руднев (или, как он сам себя объявлял - «Второй Мессия», «пророк» и «пришелец с Сириуса»). Далее «великие жрицы» - несколько женщин, с которыми бывший тренер йоги имел сексуальные отношения. Затем - лоси (последователи, которые выполняют хозяйственную работу в самом близком окружении). Затем - наставники (приближенные с лидерскими качествами). Ниже - помощники наставников. Активисты (руководители «филиалов» вне Новосибирска, которые начали активно появляться уже в середине 1990-х). Помощники активистов. «Старички»-садхаки. Новички-садхаки.

«СВОЕГО ЕДИНСТВЕННОГО РЕБЕНКА ПРИКАЗАЛ ОТДАТЬ В ДЕТДОМ»

При этом идеи, которые Руднев нес своим адептам, постепенно мутировали. Если начинал он с классической йоги, то затем заварил мощный компот из самых разных учений и верований, включая сибирский шаманизм.

- От йоги отошли, потому что костяк секты, наставники, начали банально лениться. Всем надоело постоянно заниматься растяжками. А тут - просто бей в бубен и делай загадочный вид, - говорит Елена.

Захарова показывает мне старые фото. На Аполлона, прямо скажем, Руднев совсем не похож. В лучшем случае - самый обычный. Если не сказать больше: никакой. В городе, в толпе, мимо такого любая женщина пройдет мимо даже не взглянув. Как сумел подчинить себе такое количество женщин? - непостижимо.

- Тут играла свою роль его харизма. Животный магнетизм. Его природные данные, которые почему-то делали людей счастливыми. Это какой-то гипноз. В какой-то момент я с разрешения Руднева стала жить с ним круглосуточно. Но это не означало, что я стала его «любимой женой». Я была его нянькой, сиделкой и дежурной по поручениям. По его щелчку я должна была привести женщину, которую он назовет. Я ее привожу, а сам ухожу. Когда у них все закончится, я ему приношу воду, чтобы он помылся…

- То есть, вы уже с такими вещами смирились?

- Ну, меня так ломали. Я не то что смирилась. Я все на что-то надеялась: ну когда же, когда же, он поймет, что я самая лучшая? Однажды он сказал: «Запомни, сука, здесь будет хоровод самок и ты ничего с этим сделать не сможешь». Но чем больше ты буксуешь в грязи, тем больше в ней вязнешь. Плюс года с 1996-го он начал говорить открытым текстом - если ты уйдешь от меня, я найму киллера и тебя убьют.

- От Руднева беременели?

- Один раз. Ребенка родила Ирина. И этого ребенка он почти сразу заставил отдать в детский дом. (Старшего сына женщина по приказу Руднева отдала в детдом еще до этого, - Авт.). Костя не хотел, чтобы женщины отвлекались на детей. Кроме того, от него физически родить было почти нереально. Он никогда не завершал половой акт. (То есть, практиковал секс без эякуляции, семяизвержения, - Авт.). Начитался каких-то книжек и говорил, что не хочет тратить свою энергию. Мне кажется, в том числе это его и свихнуло. Это делало его агрессивным. Было ощущение, как будто у человека что-то болит и он становится неуравновешенным.

АСТРАЛЬНОЕ КАРАТЭ

В 1994-м Ирина Бирман от Руднева сбежала. Но о ее дальнейшей судьбе известно мало. Говорят, что обоих детей она забрала из детского дома и вернулась к жизни обычного человека.

Как ни странно, на самого Константина Руднева уход Бирман произвел очень сильное впечатление.

- Какая-то паранойя началась, - продолжает Елена Захарова. - Появились страхи. Он мог сказать: «жидовка (Ирина была еврейкой по национальности, - Авт.) за мной следит, задерните шторы, из того окна за мной по ее приказу следит киллер, он меня застрелит…»

В 1995-м он начал проводить сеансы «астрально-планетарного каратэ» - в центр комнаты ставили свечу, выключали свет, стоящие кругом адепты должны были махать ножами, мысленно нанося удары невидимой Ирине Бирман, ругая ее матом. (Час Икс, когда «враг» наиболее уязвим для тонких сил, высчитывали по астральным картам, - Авт.). Елена показывает шрам на руке. В 2000-м одна из сектанток в запале ударила ножом стоящую рядом Захарову. После этого Руднев ножи из ритуала убрал. Но само «астральное каратэ» адепты практикуют по сей день.

«НОЧЬ, КОГДА Я УМИРАЛА»

В секте Руднева процветал не только беспорядочный секс, но и телесные наказания. Адептов избивали, заставляли терпеть (для просветления, конечно же!) различные пытки вроде прижигания кожи. Людей из низших каст морили голодом, переводя на минимальные «пайки».

Строптивую Елену Захарову гуру тоже посадил на жесткую «диету». Однажды, дождавшись, когда другие жрицы по приказу Руднева явятся к нему на сеанс «мудрости», женщина убежала с дачи практически без одежды в февральский мороз. Тогда казалось, что настоящее просветление наступило у Елены лишь спустя девять лет жизни в секте.

- Я сначала пряталась у дедушки, потому что знала, что там меня не будут искать. Через несколько недель пришла к маме. (Женщина не видела дочь пять лет. Лишь иногда ей передавали от Елены приветы, - Авт.). Я тощая. Черная. У меня огромный синяк под глазом. От меня осталось 46 килограммов при росте 170 сантиметров. При этом я отказываюсь от пищи, потому что Руднев меня убедил в том, что если я буду тратить энергию на потребление пищи, сойду с ума и умру... Я чудю. Прячусь от людей за холодильником. Я не говорила маме этого вслух, но была в отчаянии: как же так, я столько лет боролась за свою любовь, а меня довели до такого...

Мама обратилась за помощью к родным. Среди них оказались медики. Елену было решено отвезти в психоневрологический диспансер.

- Я там пробыла четыре месяца. Я до сих пор помню ночь, когда чуть не умерла. Я лежала и чувствовала, как у меня останавливается сердце.

Откачали. В больнице Елена снова научилась есть. И, казалось, вернулась в наш мир. Но… Спустя полгода она вновь пришла к Рудневу.

- Дома у меня все время была какая-то необъяснимая тоска. Хотелось вернуться к Косте. Потому что он был и мужем, и отцом, который защитит. Не знаю, как это объяснить…

Еще спустя два года Елена окончательно наскучила «учителю». Ей на тот момент было уже 30 лет. В ближний круг вошли жрицы помоложе. По словам Захаровой, ее отправили «на пенсию», сделав свадебным генералом. Руднев снимал ей квартиру и присылал продукты. За это женщина должна была иногда читать лекции новым ученикам. Правда, им ее продолжали представлять «великой жрицей Шамбалы».

В ПОЗЕ ЗВЕЗДЫ

Говорят, что на пике популярности секты общее число ее адептов единовременно превышало 10 тысяч человек. Хотя, по некоторым оценкам, сектантов было и до 30 тысяч.

- Вы были свидетельницей оргий в секте?

- При мне были лишь приказы из разряда: приведи мне сегодня Машу, приведи мне сегодня Катю. Но в конце 2000-х, как мне рассказывали люди, которые тогда были в секте, начались групповые практики. Было так: Руднев лежит в позе звездочки, к нему заводят шесть женщин, одна из них садится у его головы, он ей шепчет, кто что должен делать, а она отдает приказы остальным.

- Остальным мужчинам в секте разрешались отношения с женщинами?

- Там очень странно было. Лосям не запрещалось знакомиться с женщинами, но проблема была в них - это были очень закомплексованные парни. А потом лосям купили резиновую куклу. Одну на всех. Они с ней развлекались. Причем, ей даже давали имена. Сначала была Рейчел. Потом Глафира.

VIP-САДХАКИ

В свое время мы много писали про секту бога Кузи. (Для понимания масштабов бизнес-составляющих подобных организаций - при обысках у лидера той секты Андрея Попова, который собирал вокруг себя лишь несколько сотен последователей, находили суммы, исчисляемые сотнями миллионов рублей, - Авт.). Так вот, одна из бывших адептов рассказывала в интервью «КП», что «богокузианцы» «рвали его изношенные трусы на кусочки, упаковывали их в мешочки и продавали по 1000 рублей как какую-то чудодейственную святыню». Вспоминаю об этом в разговоре с Еленой Захаровой.

- Руднев пошел дальше. Он, извините, свои экскременты в баночках продавал. Как священные предметы учителя. По 1 тысяче евро за штуку. И два сумасшедших садхака из Казахстана покупали.

- То есть, садхаками становились не обязательно бедные граждане, которые ищут что-то духовное от отчаяния от своей жизни?

- Нет же. Среди них были и очень обеспеченные люди. Бизнесмены. Депутаты. Серьезные люди. Думаю, им сейчас даже стыдно было бы признаться, что они были в этой секте. К Рудневу они шли не от плохой жизни, а чтобы получить некие экзальтированные эмоции. От скуки. Для таких VIP-садхаков устраивали дорогие семинары в элитных санаториях, поездками по «святым местам» за границу. А кульминацией становился приезд к Рудневу в дом. Они жили около учителя три дня в отдельных помещениях, занимались, он приходил, благословлял их. Не буду называть страну, но оттуда в секту регулярно ездила одна женщина-депутат, платила за такой тур по 10 тысяч евро.

ТРУП ВЫБРОСИЛИ В ЛЕСУ

В первый раз милиция всерьез заинтересовалась сектой «Ашрам Шамбалы» в 1999 году. Тогда, как говорят, среди адептов Руднева оказалась молодая родственница прокурора. По классике: порвала общение с семьей, уехала жить в «коммуну». Но когда девушку нашли, та заявила, что уже давно совершеннолетняя и с братьями-сестрами живет по собственной воле.

Тогда желающих дать на Константина Руднева показания не нашлось. Кто-то даже мысли такой допустить не мог: «клеветать на полубога?!» А те, кто уже прозрел и сумел покинуть «ашрам», банально боялись - секта располагала деньгами, которые могли решить вопрос практически на любом уровне.

Конечно, родители ушедших в секту людей продолжали строчить в милицию (тогда еще) заявления. Но насильно забирать из «йога-центра» взрослого человека никто не мог.

Между тем, достоверно известно как минимум о трех реально погибших членах секты.

В 1998 году покончил с собой наставник Дмитрий Столыпин. Накануне у него украли в электричке сумку с деньгами, которые он вез Рудневу.

В 2002-м на даче, где сектанты жили коммуной, свел счеты с жизнью 18-летний Владислав Большаков, которому в течение нескольких недель старшие товарищи «ставили на место мозги». Тело завернули в ковер и выбросили где-то в лесу.

Позже трагически погиб под колесами машины садхак Алексей Девятко. Вместо с другим адептом они выполняли повинность, задание Константина Руднева - должны были перенести надувную лодки через оживленную трассу. При вскрытии выяснилось, что мужчина уже долгое время голодал.

В 2010-м лидера «Ашрама Шамбалы» все-таки арестовали. Показания против него дала одна из бывших сектанток, которая заявила об изнасиловании. В качестве свидетелей выступали родные других адептов, годами не знавших об их судьбе.

В 2010-м лидера «Ашрама Шамбалы» все-таки арестовали

Прокурор просил для Руднева 14 лет колонии строгого режима. Но в 2013-м суд приговорил его к 11 годам. Кроме того, гуру должен был выплатить потерпевшим 18 млн рублей. (Но так и не выплатил).

По словам Елены Захаровой, после посадки Константина Руднева его приближенные перессорились, и каждый отпочковал от секты собственные ячейки. Некоторые, взяв на вооружение фишечки «пришельца с Сириуса», открыли собственный бизнес в виде, например, женских курсов обольщения. Уже без всякой жести, но с той же системой промывания мозгов и красивого выкачивания денег из скучающих жен солидных господ.

- Но очень много тех, кто все это время ждал возвращения Руднева, - говорит Елена. - Еще ничего не закончилось.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

КСТАТИ

Семья учителя

Отец Константина Руднева был человеком выпивающим. Умер довольно рано. Когда лидера «Ашрама Шамбалы» отправили за решетку, его мать еще была жива. Что с ней сейчас, неизвестно.

Старший брат Руднева Сергей по-прежнему живет в Новосибирске с женой, воспитал двух дочек.

- Когда секта начала приносить большие деньги, Костя травил Сергея, - рассказывает Елена Захарова. - Приглашал его к бабушке и хвастался: вот, мол, сколько у меня денег, а ты прозябаешь, живешь, как нищий. Когда Сергей в 1989-м отказался от йоги, он ничего сверхъестественного не добился. В 90-е он, человек с высшим образованием, вообще был вынужден торговать мелочевкой на барахолке. Но Сергей на слова Кости отвечал очень достойно: я живу правильно, я никого не обманываю, моя совесть чиста.