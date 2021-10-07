Тренд на бездетность: В странах Западной Европы не хотят заводить детей

Многие европейцы считают, что рождаемость вредна для окружающей среды. Фото: Shutterstock

- Наличие потомства побуждает молодое поколение жителей Европы заботиться о судьбе планеты, а вот в случае, когда детей нет, то таких проблем и нет, - таковы неутешительные выводы проведенных в европейских странах исследований т.н. климатической тревожности населения.

Ученые установили, что из 10000 европейцев в возрасте от 16 до 25 лет почти половина (39% опрошенных) не хотят иметь детей. Исследование опубликовало издание Le Point.

- В Европе сейчас возник тренд на ограничение рождаемости ради восстановления климата на земле, - объясняют учёные. – Если раньше говорили, что экология вредна для детей, то сейчас, наоборот, многие считают, что рождаемость вредна для окружающей среды. И это страшно!

В ответах молодых людей чаще всего звучали страхи по поводу того, что их наследникам может грозить природный апокалипсис. Также респонденты считают - чем меньше людей на планете, тем меньше выбросов двуокиси углерода, а также уничтоженных лесов.

- Но уровень потенциального экологического ущерба определяется не количеством людей, а неправильным использованием ресурсов. - пытаются убедить молодежь ученые.

Некоторые европейские государства пытаются решать проблемы с рождаемостью за счет иммиграции, продления отпусков по уходу за ребенком, бесплатными детсадами, денежными пособиями, расширением прав молодых матерей при устройстве на работу. Отчасти эти меры эффективны, но, по мнению исследователей, проблемы рождаемости надо решать не в рамках одной страны, а всего мира.

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