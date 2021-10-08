Cделаем жизнь в России лучше! 20 идей для практического применения

Фото: Владимир Астапкович/ИТАР-ТАСС

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов на своем сайте 20idei.ru еще в 2016 году собрал все свои знания и исследования государственного устройства разных стран и представил 20 предложений для достижения мгновенного экономического расцвета России.

А001АА НЕ ВАШ ГОСНОМЕР?

Подраздел 19.3 посвящен продаже престижных автомобильных номеров. Комбинации на стандартных номерных знаках строятся по очень простому принципу - 3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию номерного знака, а цифры номер. Разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Выбор объясняется тем, чтобы они могли читаться и расшифровываться за границей, поскольку по написанию похожи на латинские. Согласитесь, В Германии или Англии вряд ли поймут российские буквы Ю, Ж, Э, Я или твердый знак. В правой части - код субъекта РФ, где зарегистрирован автомобиль. Буквы и цифры кода региона по размеру шрифта меньше, чем основные цифры.

Престижные номера всегда были желанны. Раньше их выдавали за особые заслуги – космонавтам, великим артистам или спортсменам. К примеру, все знали что на Волга с номером 0013ММО едет Юрий Никулин. Хоккеисту Валерию Харламову, легендарному «номеру 17» выдали знак 0017ММБ.

Ни для кого не секрет, что в России модные номера продают давно. Есть шанс увидеть номер А001АА в любом регионе на задрипанной «девятке»? Точно нет! Но нас уверяют, что номера выдаются в порядке очереди. Тогда, по теории вероятности, такие цифры и буквы могут оказаться на любом транспортном средстве. Однако они почему-то украшают либо гигантские джипы, либо лимузиноподобные блестящие седаны.

Абсолютно во всех регионах в моде классические тройки: три Аллы ААА, три Оли ООО, три Семёна ССС, три Миши МММ… Но есть и местный колорит. В Краснодарском крае, например, это буквы СКС, в Красноярском - КРК, в Ростовской области - АРО (Администрация Ростовской области), в Чеченской республике - КРА - инициалы главы региона.

МОДНЫЕ НОМЕРА ОТ ТЕМНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ

Корреспондент «КП» отправился к отделению ГИБДД на улице Твардовского в Строгино. Сейчас вокруг отделения немного навели порядок, а раньше был вообще беспредел. Там стояли десятки «ведер» и «корыт», но зато с красивыми номерами. Покупаешь не сам автомобиль, который, скорее всего, и с места не сдвинется без посторонней помощи, а красивые буковки и цифры. Оформляли тут же в течении 1-2 дней.

Сейчас порядка больше и в открытую никто номерами не торгует. Но вокруг любого отделения столичного ГИБДД постоянно крутятся темные личности. Один из них долго смотрел на меня после вопроса «Где можно найти красивый номер?», затем спросил мой номер телефона, сам позвонил на него, проверяя, а затем скинул своим подельникам. Те за 15-20 минут, очевидно, пробили номер по каким-то базам данных. Сергей, так он назвался, сообщил, что сейчас зеркальный (787, 191, 343) автомобильный госномер в Москве можно приобрести за 500 тысяч рублей. Самые-самые да еще с нарядными буковками (например, ВОР или ЕКХ) стоят миллионы рублей. Но что от этих сумм идет в казну? Только копеечная госпошлина. В регионах расценки в 2-3 раза меньше.

Зато руководство региональными управлениями ГИБДД владеет очень престижными иномарками. И не всегда они оформлены на настоящих владельцев.

А В ОАЭ ЗА НОМЕРА БОРЮТСЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПРАВИТЕЛЬ ДУБАЯ

А вот как дела обстоят в Объединенных Арабских Эмиратах. Очень престижные номера государственные органы выставляют на аукцион и зарабатывают десятки миллионов долларов. 8 октября 2016 года номерной знак «5» эмирата Дубай был продан за 8 миллионов евро. Это – приблизительная стоимость строительства небольшого детского садика в Подмосковье.

По сообщению местной газеты Gulf News, 1 мая 2021 года автомобильный номер «AA9» был продан в Дубае за 10,35 миллионов долларов.

Среди участников аукциона был в том числе премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум. Можете представить у нас подобное? И не надо. Интересно, то выручка от проведения торгов пошла на кампанию по раздаче еды малоимущим. А у нас за такие деньги в регионах можно построить школу!

ИДЕИ ДАВЫДОВА МОГУТ ПРИНЕСТИ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ РОССИИ

Дмитрий Давыдов идею по продаже автономеров выдвинул на суд общественности еще пять лет назад! Более того, он предлагал подправить законы и разрешить, например, номера 7, 7А, 7АА, 007, 07А? Они будут представлять особую ценность и, соответственно, приносить гигантский потенциальный доход в пользу государства. Чем меньше цифр и букв, тем стартовая стоимость должна быть дороже. Ценник быстро урегулируется через спрос и предложения. А за счет продажи автономеров можно строить школы, детские садики, ремонтировать дороги…

Давыдов писал письма в администрацию Президента РФ, профильные министерства, мэрию Москвы… Но вместо практических действий идеи получили сдержанное одобрение на словах. И все затихло.

Время лишь обострило насущность внедрения этих предложений. Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи, если будут услышаны и воплощены, могут принести ощутимую пользу стране.

P.S. Если соответствующий закон будет принят, то в России с начала 2022 года начнутся продажи «красивых» номеров в рамках действующих стандартов регистрации номерных знаков. Например, ожидается, что стартовая цена на аукционе за номер типа A777AA будет составлять 600 000 рублей.

КСТАТИ

Сайт 20idei.ru посетили уже более 22 миллионов (!) уникальных пользователей.

Реклама