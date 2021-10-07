МВД России утвердило новый порядок подачи заявлений на выезд детей за рубеж

Утвержден новый порядок приема и подачи заявлений на выезд детей за рубеж. Фото: Shutterstock

В миграционной службе МВД России утвердили новый порядок приема и подачи заявлений на выезд детей за рубеж. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документа один из родителей теперь может подать заявление в котором указать список стран, в которые запрещает своему ребенку вылетать или выезжать из России. Раньше мать или отец имели возможность перечислить в запрете страны, куда второму родителю допускается вывозить ребенка.

Теперь, также можно будет указать запрещенную страну и паспортные данные родителя (куда вписан наследник), которому запрещено туда вывозить ребенка. Раньше в запрет вписывался номер свидетельства о рождении ребенка, которое второй родитель мог потерять и поменять. Сам же заявитель по своему паспорту выехать в "запрещенную" им страну с тем же ребенком сможет. Отмечается, что миграционная служба будет учитывать решения судов по спорным вопросам выезда детей.

Родители, усыновители, опекуны или попечители получили также возможность указывать срок, в который запрет будет действовать.

Но в заявлении можно страны не указывать, и тогда вся граница для несовершеннолетнего будет закрыта до достижения 18 лет. Чтобы снять ограничение, нужно заблаговременно отнести заявление в ближайшее отделение миграционной службы МВД России.

Отметим, что все эти ограничения действует лишь на российской государственной границе, где сотрудники МВД и ФСБ России пользуются миграционной базой "Мир". Если второй родитель отправиться с ребенком через третью страну, никакого разрешения у него иностранные пограничники не спросят.