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Общество7 октября 2021 5:58

МВД изменило правила выезда детей за границу

Теперь родители могут указать, в какие именно сроки запрещают своим детям покидать территорию страны
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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МВД изменило правила выезда детей за границу

МВД изменило правила выезда детей за границу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии граждан на выезд их детей за рубеж.

Теперь родители несовершеннолетних получили возможность указать, в какие именно страны и на какое конкретное время они запрещают своим детям покидать территорию страны. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, в документе предусмотрены еще несколько изменений. Так, в сравнении с предыдущим порядком, несогласный с выездом ребенка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда из страны.

Накануне начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова анонсировала новации в законодательстве по вопросам о выезде несовершеннолетних за рубеж. Она заявляла, что ведомство намерено нормативно закрепить некоторые важные моменты.