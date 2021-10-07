МВД изменило правила выезда детей за границу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии граждан на выезд их детей за рубеж.

Теперь родители несовершеннолетних получили возможность указать, в какие именно страны и на какое конкретное время они запрещают своим детям покидать территорию страны. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, в документе предусмотрены еще несколько изменений. Так, в сравнении с предыдущим порядком, несогласный с выездом ребенка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда из страны.

Накануне начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова анонсировала новации в законодательстве по вопросам о выезде несовершеннолетних за рубеж. Она заявляла, что ведомство намерено нормативно закрепить некоторые важные моменты.