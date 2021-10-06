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Общество6 октября 2021 17:21

В МВД разъяснили условия изъятия загранпаспортов у россиян

В ведомстве рассказали, как трактовать возможные изменения в законодательстве
Наталья Смирнова
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Предлагаемые законопроектом изменения лишь уточняют некоторые процессуальные аспекты

Предлагаемые законопроектом изменения лишь уточняют некоторые процессуальные аспекты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МВД разъяснил ранее появившуюся в СМИ информацию о законопроекте, который позволит изымать у неплательщиков заграничные паспорта. Как отметили в ведомстве, на самом деле такая норма уже существует.

Ранее СМИ сообщили, что по новому законопроекту МВД сможет изымать у граждан заграничные паспорта, если те являются участниками уголовного судопроизводства, осуждены за совершение преступления или уклоняются от исполнения обязательств, наложенных судом. Однако, как отмечают в МВД, эта норма уже существует и предусмотрена статьей ФЗ от 1996 года, пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые законопроектом изменения лишь уточняют некоторые процессуальные аспекты того, как ограничить для некоторых россиян право выезда за пределы страны. Также данная статья дополняется нормой, наделяющей полномочиями по изъятию заграничного паспорта органы дознания федерального органа принудительного исполнения и его территориальные органы.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным службы судебных приставов, в 2020 году было вынесено 9 млн постановлений об ограничении выезда за границу.