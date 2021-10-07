В Казахстане заботятся о межэтническом мире, согласии и взаимном уважении

Фото с сайта: https://senate.parlam.kz

В Нур-Султане прошло заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого с 2003 года по инициативе Нурсултана Назарбаева, Первого Президента Республики Казахстан, отмечающей в нынешнем году 30-летие Независимости. Для участия в заседании в столицу республики прибыли представители религиозных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Турции, Египта, Израиля, Великобритании, Китая, Японии, Индии, США и других стран. Участники встречи обсудили повестку VII Съезда лидеров мировых религий, который состоится 14-15 сентября 2022 года. Форум будет посвящён роли религиозных лидеров в социально-духовном развитии государств в постпандемийный период.

«Межрелигиозный диалог в более поляризованном мире»

Съезды представителей мировых религий проводятся в Казахстане каждые 3 года, на них обсуждаются проблемы межкультурного и межцивилизационного диалога. В 2009 году именно на Съезде лидеров мировых и традиционных религий Нурсултан Назарбаев предложил учредить Всемирный день отказа от ядерного оружия, инициатива была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

В нынешнем году в заседании Секретариата форума приняли участие представители крупнейших религий и конфессий из 20 стран, а также международных организаций. Они отмечали важность инициатив Казахстана по выстраиванию межрелигиозного и межконфессионального диалога внутри страны и на международном уровне. Представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос подчеркнул значимость форума на международном уровне для построения устойчивого и безопасного мира. «Эта уникальная платформа даёт хорошую возможность для политиков, религиозных лидеров, международных, региональных организаций и всех заинтересованных сторон коллективно обсудить проблемы межрелигиозного диалога и устойчивого развития в более поляризованном мире. Альянс цивилизаций ООН будет активно вовлечён в работу VII Съезда», – сказал Моратинос.

В канун проведения заседания Секретариата его руководитель, председатель верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провёл встречи с некоторыми гостями.

«За прошедшие 18 лет Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал общепризнанной и представительной диалоговой платформой. Его участниками стали не только религиозные лидеры, но и влиятельные политики мирового уровня, а также видные представители международных организаций. Это придаёт съезду дополнительную динамику, необходимую для успешной реализации его решений и продвижению идей межрелигиозного диалога и согласия, – сказал глава казахстанского Сената. – В нашей стране проживают и мирно сосуществуют более 100 этнических групп, исповедующих 18 религий и конфессий. При этом межэтнический мир и согласие, взаимное уважение к другим религиозным взглядам стали неотъемлемой частью казахстанской культуры и менталитета».

Среди участников встречи были секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московской Патриархии о. Димитрий Сафонов, генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет) Назир Мухаммед Мухаммед аль-Назир Аяд, глава бюро по исламу Папского Совета по межрелигиозному диалогу монсеньор Халед Акаше, председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Они выразили надежду на то, что межрелигиозный диалог в столице Казахстана сыграет значимую роль в поиске совместных ответов на вызовы ХХI столетия.

Симбиоз культур и религий

Российский политолог, директор Агентства этнонациональных стратегий профессор Александр Кобринский высоко оценивает инициативу Казахстана в проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Нурсултан Назарбаев всегда был очень глубоким человеком, – говорит доктор исторических наук. – Попытаюсь «метафорически» объяснить пользу инициативы проводить съезды лидеров мировых и традиционных религий. Люди склонны бояться того, чего они не знают. Некоторые, например, боятся темноты. Когда религиозные деятели различных конфессий встречаются друг с другом – исчезает момент незнания и непонимания друг друга, исчезает момент боязни друг друга.

Это очень важно. Чем чаще, скажем, шииты будут встречаться с суннитами на таких международных форумах, тем меньше будет между ними конфликтов, тем быстрее они вольются в позитивные мировые процессы. И так далее. Поэтому то, что предложил первый президент Казахстана без малого 20 лет назад, это потрясающе правильное по своей сути мероприятие».

Политолог Александр Кобринский сетует на то, что даже в России недостаточно чётко осознают, что наша страна – это симбиоз христианства и ислама. «В Европе основная часть стран – мононациональные, поэтому им нас трудно понять. Но Россия такова, – утверждает политолог. – И с этой точки зрения Казахстан бесконечно близок России».

По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий, современный Казахстан будет оставаться передовой державой до тех пор, пока сохраняется симбиоз ислама и христианства, это в равной степени относится к России.

«Мне кажется, именно поэтому Назарбаев предложил проводить съезды лидеров традиционных религий. Съезды лидеров мировых и традиционных религий сплачивают Казахстан. Пока в нём сохраняется симбиоз культур и религий, это будет процветающая страна», – уверен политолог.

Подводя итоги заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председатель верхней палаты Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отметил, что форум является уникальным явлением в международной повестке и реальным инструментом межрелигиозного диалога.

Ашимбаев подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в условиях пандемии короновируса и обострения глобальных проблем, в числе которых рост международной напряжённости, вызванный геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы глобальной безопасности, усиление гонки вооружений.

«В этих условиях ключевой задачей духовных лидеров, на наш взгляд, является формирование правильной системы ценностей и объединение людей вокруг идей мира, нравственных ценностей, общественного согласия и взаимной поддержки друг друга. Именно на эту цель работает Съезд лидеров мировых и традиционных религий», – заявил Маулен Ашимбаев.