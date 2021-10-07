Российского туриста больше суток держали в изоляторе в Лос-Анджелесе из-за фотографии с грузовиком Фото: Личный архив

Кто из нас не смотрел американских криминальных фильмов? Классическая сцена, где в крохотной комнатке «хороший коп» и «плохой коп» с пристрастием допрашивают задержанного, встречалась в каждом втором голливудском боевике 90-х. Именно это прочувствовал на себе 44-летний Александр из Москвы.

Александр - московский предприниматель. Долгие годы мужчина работал в сфере строительства, владел собственной строительной компанией. Потом решил ее закрыть и устроился на управленческую должность в фирму того же профиля. Благодаря большому опыту в отрасли, работа была четко организованна и не требовала постоянного присутствия. Деньги у мужчины водились, как и свободное время. Александр решил посвятить его любимому занятию - путешествиям.

Мужчина получил туристическую визу в США сроком на 3 года и отправился в путешествие по Америке в конце 2020 года. Деньги позволяли не торопиться и насладиться достопримечательностями множества городов Соединенных штатов. Пробыв в Америке полгода, Александр вернулся на родину в Россию в марте 2021 года. Путешествие прошло отлично и мужчина запланировал повторить поездку осенью.

Александр купил билет и вылетел из Шереметьево в Лос-Анджелес 21 сентября. И пропал. Полет из Москвы в Лос-Анджелес занимает 12 часов, однако на связь с родными мужчина не вышел и через сутки после того, как вылетел из Москвы. 28 часов об Александре не было никаких вестей, кроме как информации о том, что его борт успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Родные не находили себе места и не знали, куда обращаться за помощью, как вдруг раздался телефонный звонок - Александр сообщил, что его задержали американские полицейские-таможенники сразу по прилету. Больше рассказать мужчине не дали и снова отобрали телефон. Встревоженные родственники сразу обратились в российскую полицию с заявлением о произошедшем.

Александр - московский предприниматель. Долгие годы мужчина работал в сфере строительства, владел собственной строительной компанией. Фото: Личный архив

- Я прилетел в Лос-Анджелес как турист, собирался путешествовать по Америке. Прошлая поездка прошла отлично, и я решил посетить США снова. Прилетел в страну законно, совершенно легально, с действующей до 2023 года визой. Все пассажиры вышли из самолета и направились на пограничный паспортный контроль, стандартная процедура при перелете в другую страну. - рассказал Александр в разговоре с KP.RU.

Точно как герой Виктора Сухорукова из культового фильма «Брат 2», Александр подошел к таможенникам и протянул им свой паспорт с визой. В ответ он услышал стандартные вопросы о цели приезда и длительности пребывания. Но, в отличие от героя-бандита Сухорукова, с легкостью попавшего в страну, порядочному предпринимателю Александру не повезло. Таможенник решил провести дополнительную проверку нашему туристу, когда узнал, что ранее мужчина уже путешествовал по Соединенным штатам. Александра попросили пройти в служебное помещение, где за него взялись местные полицейские.

- Меня продолжали расспрашивать о цели моего визита в страну и о моем прошлом посещении США. Подозревали в том, что я обманываю и прошлый раз приезжал работать незаконно. Я пытался объяснить им, что я состоятельный человек и могу себе позволить путешествовать несколько месяцев, а работа у меня есть и в России. Копы всячески пытались меня подловить и запутать, грозились проблемами с законом и последствиями. Убеждали меня сознаться, что я на самом деле приезжаю нелегально работать. - Поделился Александр в разговоре с KP.Ru.

В ходе допроса у мужчины потребовали доказательств, что прошлый раз он приезжал именно как турист, а не как рабочий. Александр предложил полицейским посмотреть его фотографии, которые он делал, когда путешествовал по Америке. Среди фото с «Аллеи славы» звезд Голливуда - одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анжелеса, и фотографий из знаменитого Беверли-Хиллс, куда тоже любят наведываться туристы, полицейские отыскали фотографию Александра на фоне грузовика. Это стало для них главным доказательством того, что мужчина якобы незаконно работал водителем.

«Совершенно абсурдная ситуация! Я им показываю фото с достопримечательностей, которые я посетил, а они привязываются к одному моему фото на фоне грузовика. Рядом была точно такая же фото на фоне полицейской машины, но почему-то меня записали именно в нелегальные дальнобойщики. И смешно и обидно. Я им и выписку со своей банковской карты показал, что у меня более 10 000 $ личных средств, и другие фотографии, но копы прицепились к фотке грузовика и их уже было не переубедить. Какого-то адвоката мне не назначили, только переводчика. Приходилось защищаться и все им объяснять самому. На все мои просьбы предоставить мне положенный по закону один телефонный звонок, чтобы предупредить родственников, копы отвечали отказом.» - поделился впечатлениями от общения с американскими полицейскими Александр в разговоре с KP.RU.

Александру перечеркнули его визу и под конвоем сопроводили в самолет до Москвы. Фото: Личный архив

В ходе допроса полицейские потребовали отдать им телефон и назвать пароль от него, сославшись на то, что имеют на это право. Копы стали рыться в телефоне, уже в личных фотографиях и переписках, читали и смотрели все, что этично и нет - без разбора. Изъяв телефон, личные вещи, шнурки и ремень, мужчину отвели в отдельную охраняемую комнатку для задержанных. Внутри был телевизор, кресла и койки, туалет, а также стол с разными снеками и лапшой быстрого приготовления. В одной из стен было окно, за которым постоянно находился надзиратель, внимательно наблюдающий за задержанными.

Вместе с Александром в комнате ждали своей участи еще человек 10, разных национальностей и гражданств. Всех их остановили на таможенном контроле и направили на тщательный осмотр к местным копам. Александр провел в этой комнате много часов, прежде чем его среди ночи вызвали на очередной допрос. Здесь уже разыгралась классическая сцена из кино с «плохим и хорошим» полицейскими.

«Вопросы они задавали одни и те же, пытались меня запутать и подловить. Я не спал толком, плохо соображал от усталости, но говорил все как есть - скрывать мне нечего. В итоге они «сжалились» и дали мне телефон, позвонить родным. Я успел только сказать, что меня задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, как телефон снова отняли. И по новой допрос. Около часа они меня мурыжили. Один играл роль плохого копа, все грубил и хамил, обещал проблемы устроить, грозил последствиями. Второй был «добрым копом», уговаривал меня просто во всем признаться и облегчить душу. Я замучился им там повторять, что говорю правду и приезжал, и раньше и сейчас, как турист.» - рассказал KP.RU Александр.

После часового допроса полицейские снова отвели задержанного Александра в комнату с надзирателем. Там мужчина просидел до следующего дня.

«Примечательно, что самые негативные и озлобленные были копы-мексиканцы. Я не расист, но не мог это не заметить. Именно они сильнее других коллег подозревали меня в нелегальной работе в США. Забавно то, что все знают как большинство американцев относятся к нелегальным работникам из Мексики. Даже забор на границе строили - настолько серьезная в США проблема с нелегалами из Мексики.» - поделился впечатлениями Александр в разговоре с KP.RU

Наконец полицейские вызвали мужчину и сообщили, что приняли решение о его виновности, а стало быть Александра депортируют. Также мужчине сообщили, что ему запретят въезд на территорию США на 5 лет. Александру перечеркнули его визу и под конвоем сопроводили в самолет до Москвы. Полицейские передали личные вещи Александра старшему бортпроводнику и проконтролировали, чтобы турист занял свое место в самолете и улетел в Россию.

По прилету в Шереметьево Александр вместе с бортпроводником проследовали до российского пограничного контроля, где сотрудник авиакомпании передал нашим таможенникам вещи Александра. Те бегло посмотрели содержимое пакета, прочитали переданные американскими коллегами документы, с недоумением пожали плечами и отдали вещи их владельцу.

Только после этого мужчина смог нормально позвонить родным и рассказать, в какую передрягу он попал в Америке. Мужчина прошел российский пограничный контроль без каких-либо препятствий и направился домой, к родственникам.

Проверив информацию в консульской службе, Александр узнал, что у него отозвали визу и действительно запретили ему въезд в США на 5 лет. Сейчас мужчина решает вопрос о подаче жалобы и претензии в американские службы по факту незаконного выдворения из страны, а также лишения его права въезда. В общей сложности мужчину продержали взаперти в аэропорту Лос-Анджелеса 27 часов.