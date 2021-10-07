Премьера 25-ой части «Бондианы»: Дмитрий Хрусталев с сексапильной блондинкой и Хакамада в трауре

Дмитрий Хрусталев с гордостью демонстрировал на звёздной дорожке сексапильную блондинку, украинскую певицу Марию Гончарук, известную по проекту «Хочу V «ВИА Гру».
Фото: Иван МАКЕЕВ
От юбилейной 25-ой части «Бондианы» ждали чего-то особенного. Плюс ко всему это 15-ый и, увы, последний год, когда мы видим в роле Бонда Дэниела Крейга. И надо сказать, фильм ожидания оправдал. Не отступил от канонов (много гонок, спецэффектов, крутых парней на тачках и красивых женщин), но и порадовал безупречной операторской работой и закрученным сюжетом.
Алёна Водонаева разбавила «тотал-блэк» розовой сумкой-пистолетом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Оценить «Не время умирать» пожаловал и светский бомонд.
Алёна Водонаева разбавила «тотал-блэк» розовой сумкой-пистолетом.
Виктория Дайнеко сменила дерзкие мини на элегантную юбку-карандаш, которая визуально вытянула ее фигуру, сделала более эффектной и стройной.
Виктория Дайнеко сменила дерзкие мини на элегантную юбку-карандаш, которая визуально вытянула ее фигуру, сделала более эффектной и стройной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
А комик Дмитрий Хрусталев с гордостью демонстрировал на звёздной дорожке сексапильную блондинку, украинскую певицу Марию Гончарук, известную по проекту «Хочу V «ВИА Гру».
Дмитрий уже давно появляется с красоткой в свете и не комментирует отношения с Марией.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Дмитрий уже давно появляется с красоткой в свете и не комментирует отношения с Марией. Однако два года назад друзья пары утверждали, что Хрусталев и Гончарук поженились. Так это или нет, Хрусталев пока не говорит.
Ирине Хакамаде, видимо, стоило не мало сил и выдержки, чтобы прийти на премьеру.
Фото: Иван МАКЕЕВ
А вот Ирине Хакамаде, видимо, стоило не мало сил и выдержки, чтобы прийти на премьеру. Политик даже не стала особо заморачиваться, надела вместо элегантного костюма что-то спортивное, можно сказать, дачное. Ирине сейчас не до соблюдения светских дресс-кодов. В середине сентября у Хакамады умер муж Владимир Сиротинский, с которым Ирина была счастлива более 20 лет. Для Ирины брак с Владимиром был четвёртым.
Ирине Хакамаде сейчас не до соблюдения светских дресс-кодов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сиротинский -успешный финансовый консультант, они с Хакамадой вместе воспитывали дочь Марию, которая родилась в 1997 году с синдромом Дауна. В 2004 году у девочки был обнаружен лейкоз. Однако благодаря заботе родителей и врачей недуг отступил.
Что послужило причиной смерти мужа, Ирина не сообщила. Говорят, что у Сиротинского были проблемы с сердцем.