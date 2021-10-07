Премьера 25-ой части «Бондианы»: Дмитрий Хрусталев с сексапильной блондинкой и Хакамада в трауре

Дмитрий Хрусталев с гордостью демонстрировал на звёздной дорожке сексапильную блондинку, украинскую певицу Марию Гончарук, известную по проекту «Хочу V «ВИА Гру». Фото: Иван МАКЕЕВ

От юбилейной 25-ой части «Бондианы» ждали чего-то особенного. Плюс ко всему это 15-ый и, увы, последний год, когда мы видим в роле Бонда Дэниела Крейга. И надо сказать, фильм ожидания оправдал. Не отступил от канонов (много гонок, спецэффектов, крутых парней на тачках и красивых женщин), но и порадовал безупречной операторской работой и закрученным сюжетом.

Алёна Водонаева разбавила «тотал-блэк» розовой сумкой-пистолетом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оценить «Не время умирать» пожаловал и светский бомонд.

Алёна Водонаева разбавила «тотал-блэк» розовой сумкой-пистолетом.

Виктория Дайнеко сменила дерзкие мини на элегантную юбку-карандаш, которая визуально вытянула ее фигуру, сделала более эффектной и стройной.

Виктория Дайнеко сменила дерзкие мини на элегантную юбку-карандаш, которая визуально вытянула ее фигуру, сделала более эффектной и стройной. Фото: Иван МАКЕЕВ

А комик Дмитрий Хрусталев с гордостью демонстрировал на звёздной дорожке сексапильную блондинку, украинскую певицу Марию Гончарук, известную по проекту «Хочу V «ВИА Гру».

Дмитрий уже давно появляется с красоткой в свете и не комментирует отношения с Марией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий уже давно появляется с красоткой в свете и не комментирует отношения с Марией. Однако два года назад друзья пары утверждали, что Хрусталев и Гончарук поженились. Так это или нет, Хрусталев пока не говорит.

Ирине Хакамаде, видимо, стоило не мало сил и выдержки, чтобы прийти на премьеру. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот Ирине Хакамаде, видимо, стоило не мало сил и выдержки, чтобы прийти на премьеру. Политик даже не стала особо заморачиваться, надела вместо элегантного костюма что-то спортивное, можно сказать, дачное. Ирине сейчас не до соблюдения светских дресс-кодов. В середине сентября у Хакамады умер муж Владимир Сиротинский, с которым Ирина была счастлива более 20 лет. Для Ирины брак с Владимиром был четвёртым.

Ирине Хакамаде сейчас не до соблюдения светских дресс-кодов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сиротинский -успешный финансовый консультант, они с Хакамадой вместе воспитывали дочь Марию, которая родилась в 1997 году с синдромом Дауна. В 2004 году у девочки был обнаружен лейкоз. Однако благодаря заботе родителей и врачей недуг отступил.

Что послужило причиной смерти мужа, Ирина не сообщила. Говорят, что у Сиротинского были проблемы с сердцем.