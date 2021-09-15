В семье Ирины Хакамады случилось страшное горе

Ирина Хакамада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Хакамада сообщила о страшном горе в семье. Умер ее четвертый муж Владимир Сиротинский. Супруги были вместе более 20 лет.

Ирина Хакамада была четыре раза замужем. От первого супруга Валерия Котлярова она родила в 1978 году сына Даниила.

Вторым избранником звезды стал предприниматель Сергей Злобин. Их брак продлился более десяти лет. Ирина Муцуовна помогла избраннику пережить тяжелые жизненные моменты. "Сергей был женат, когда я ушла к нему от своего первого мужа Валеры. Мы тяжело переживали самовольный уход его супруги из жизни. Я забрала ее ребенка, она состояла на учете у психиатра, как и ее мать. Такая вот генетика. Мы прожили с Сергеем 12 лет. Было очень тяжело: денег не хватало", - признавалась Хакамада.

Третий раз была замужем за миллионером Дмитрием Сухоненко. "Как-то дурой меня обозвал третий муж, когда я решила пойти в политику. Он сказала, что мне не надо туда соваться с моей внешностью и фамилией", - отмечала Хакамада, которая совершенно не держит зла на бывших.

Четвертый союз оказался самым долговечным. От финансового консультанта Владимира Сиротинского женщина родила дочь Марию в 1997 году. Девочка появилась на свет с синдромом Дауна. В 2004 году у нее был обнаружен лейкоз. Однако благодаря заботе родителей и врачей недуг отступил.

Хакамада не раз признавалась, что муж является для нее лучшим другом. Во время беременности она узнала о том, что у девочки будут проблемы со здоровьем. Но супруги нисколько не сомневались в том, что оставят малышку.

И вот теперь Ирина Муцуовна переживает страшное горе. Она опубликовала пост, в котором сообщила о смерти мужа. "Последний сэт мужа. Он ушел..." - написала она. О подробностях смерти Владимира, вдова умолчала. Известно, что у предпринимателя были проблемы с сердцем.

Ирина не раз признавалась, что у них с Владимиром свободные отношения. Она познакомилась с ним, когда ушла от третьего мужа. Сиротинский поразил ее интеллектом, обаянием и мужской харизмой. Она сразу предложила ему необычный союз и спокойно относилась к тому, что муж периодически изменят ей с другими женщинами.