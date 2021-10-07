ВКонтакте представляет «Улицу» — первое музыкальное реалити-шоу собственного производства

Артисты встретятся в музыкальных уличных батлах — победители смогут записать альбом, снять клип и получить поддержку от лейбла

ВКонтакте представляет первое музыкальное реалити-шоу собственного производства «Улица». Восемь групп встретятся в батлах на центральных улицах Москвы, где сыграют вживую и выяснят, кто из них лучший андеграунд-артист. Победители получат возможность снять клип записать студийный альбом при поддержке музыкального лейбла «Подземка Рекордс». Помимо этого, они выиграют грант на 1 миллион на продвижение ВКонтакте.

«Улица» поможет молодым исполнителям рассказать о себе широкой аудитории и найти новых поклонников, а зрителям — узнать, как звучит современная андеграундная музыка. Реалити-шоу включает семь выпусков, первый — 15 октября. Каждый проходит в формате уличного батла: в нём соревнуются две группы и только одна проходит в следующий тур. Финальная битва состоится на большой сцене: пользователи ВКонтакте смогут посмотреть её трансляцию 26 ноября.

Участниками «Улицы» стали восемь групп: Ericka Janes, ПИКЧИ!, The DIV, FISHY, Light Above, ex.princess, Inside, ТОБИ. Они представляют разные жанры рок-музыки: от киберпанка до эмоциональной лирики. Чтобы принять участие в шоу, исполнители прошли через всероссийский отборочный этап. Его провела команда VK Talents — программа поддержки талантливых авторов ВКонтакте. Проект прошёл при поддержке Музыки ВКонтакте.

Каждый выпуск будут открывать популярные артисты. Первую серию «Улицы» откроет группа «кис-кис». А кто станет гостем следующих выпусков, пока остаётся тайной.

Ранее ВКонтакте запустила VK Squad — бесплатную платформу для обучения видеоблогингу. Пользователи получат бесплатный доступ к обучающим видеокурсам по разным дисциплинам: они смогут научиться уверенно держаться в кадре, монтировать вовлекающие видео, развивать личный бренд и лояльное комьюнити. Знания помогут запустить свой видеопроект, найти аудиторию, монетизировать увлечение и найти путь к известности.