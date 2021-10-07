Сырьевые компании считают недопустимым сокращать грантовую поддержку вузов по программе «Приоритет-2030»

Агентство экономической информации «Прайм» сообщило, что участники встречи остались не довольны итогами конкурсного отбора на распределение части грантов по направлению «Исследовательское лидерство» в рамках программы «Приоритет-2030». Фото: www.minobrnauki.gov.ru

В среду состоялось совместное заседание президиума Ученого совета и представителей Попечительского совета Горного университета. Агентство экономической информации «Прайм» сообщило, что участники встречи остались не довольны итогами конкурсного отбора на распределение части грантов по направлению «Исследовательское лидерство» в рамках программы «Приоритет-2030».

«Как пишет издание "Форпост Северо-Запад", представители нефтегазовых, металлургических, химических и нефтехимических компаний указали, что вуз получит до конца 2022 года исследовательских грантов на 142 млн рублей. Это составляет немногим более 1% от общей суммы 12,2 млрд рублей для 18 победителей, - отмечается в статье. - По мнению участников заседания, это означает, что компаниям минерально-сырьевого сектора, формирующим более 60% доходов бюджета, фактически не дали возможности вести исследовательскую работу, важную для развития экономики».

Участники заседания также сообщили, что большинство отобранных для финансирования в конкурсе стратегий выбрали за амбициозные цели, а не по реальным исследовательским возможностям вузов. Эксперты напомнили, что президент Владимир Путин неоднократно положительно оценивал материальную базу и кадровый потенциал Горного университета и выразили недоумение тем, что по итогам конкурса вуз не получил достойных грантов.

По мнению экономиста Василия Колташова, странно, что Горный университет попал в третью группу победителей.

«Недовольство недостаточным выделением средств справедливо: на общем фоне вуз выделяется хорошей исследовательской базой, а главное тем, что сумел сохранить свой профиль, не переквалифицировавшись на подготовку экономистов и менеджеров, как многие другие. Он успешно развивает свой потенциал, а его предложения на гранты фундаментальны и экономически обоснованные», — пояснил экономист в интервью «Прайм».

Обратим внимание, что добыча и переработка сырья остается и еще долго будет оставаться ведущей для России отраслью. Предложенные вузом разработки в части сокращения издержек и уменьшения экологического урона весьма актуальны. Кроме того, технические и технологические вузы вынуждены тратить на исследования больше, чем гуманитарные, хотя бы в силу необходимости оснащения лабораторий и покупки материалов, заключил экономист.