Пропаганда в действии: Как Китай «украл» Луну у Америки

На иллюстрациях на спутнике Земли развивается флаг КНР. Фото: Shutterstock

Мастер-класс по переписыванию истории подготовили в Китае. На днях в соцсетях разлетелось фото детской книге, выпущенной в Поднебесной. А все дело в том, что в ней га голубом глазу утверждается, что первыми людьми на Луне были… китайцы.

Странности начинаются даже с самых базовых исторических фактов. В дате, когда был совершен «маленький шаг для человека, огромный шаг для всего человечества» авторы и издатели ошиблись на добрый десяток лет. Но самое странное кроется в иллюстрациях: на спутнике Земли развивается флаг КНР, да на и ракете красуется ее знамя. На рукавах у космонавтов, работающих с оборудованием, тоже далеко не звездно-полосатые символы.

На днях в соцсетях разлетелось фото детской книге, выпущенной в Поднебесной.

Интересный факт: все подписи к картинке выполнены на китайском и английском языках, видимо, чтобы и дети из других стран могли приобщиться к «великим достижениям Поднебесной». Может и детские книжки из Северной Кореи занимаются подобной пропагандой? Возможно, там тоже можно было бы обнаружить много интересных достижений цивилизации Чучхе! Правда, узнать это будет непросто.

Многие приняли разошедшуюся по соцсетям картинку за фейк, которых во всемирной паутине хватает. Но это реально существующее издание: книга для самых маленьких читателей называется «Расшифровывая Вселенную» и была выпущена издательством «Гуанчжоу» в 2017 году.

Правда, если вчитаться в текст, можно догадаться, что автор на картинках показывает, как китайцы будут исследовать Луну, а фраза про первого человека на спутнике звучит фоном. Кстати, Пекин действительно готовит первую свою первую экспедицию к спутнику нашей планеты. Так что, возможно, в следующем издании рисованные картинки заменят фотографии.