Жуткая женщина пугает автомобилистов под Самарой «морщинами»

Стела у села Хрящевка Самарской области похожа на нововоронежскую Аленку. Фото: СОЦСЕТИ

Некрасивых женщин не бывает, но, если дама -- скульптура, то очень даже. Поспорить о красоте памятника - милое дело. С тех пор, как «страшная Аленка», установленная в парке под Воронежем, своей сомнительной прелестью взбудоражила общественность, по стране начался сенокос уродливых скульптур, памятников и арт-объектов.

Самая свежая находка - изваяние в кокошнике и с караваем, встречающее автомобилистов на въезде в село Хрящевка Ставропольского района Самарской области. Каменной стелой впечатлились проезжающиеся мимо зоркие граждане, сфотографировали чудо и выложили снимки в соцсети. «Ну и жуть», - сошлось во мнении большинство пользователей Всемирной паутины. Как пишет «КП»-Самара», если сильно не приглядываться, то кажется, в изваянии нет ничего особенного: все в духе монументального зодчества. Но стоит присмотреться к девичьему лицу, оторопь берет. Грозный взгляд, сурово сдвинутые брови, и жуткая улыбка. Такое чудо ночью в суете фар увидишь, мало не покажется…

Интересно то, что страшная девица с караваем не вчера появилась на въезде в Хрящевку: она украшает стелу с советских времен, с тех самых пор, как ее установил здесь местный совхоз. С годами селяне так привыкли к девице с караваем, что и замечать перестали. Даже в администрации местной сегодня не помнят точно, когда конкретно скульптора была установлена, и кто вообще-то ее изваял.

Так памятник примелькался селянам, что, если б не это видео в соцсетях, они б и не заметили,наверное, насколько пугающим стало его лицо. Ведь поначалу, как выяснилось, оно было вполне себе ничего. А сейчас хрящевцы присмотрелись-таки к девице с караваем и удивились: что же стало с беднягой? Очевидно, что недобрые черты лица памятнику придали трещины.

Но откуда они взялись, эти «морщины», исказившие лицо советской гостеприимной каменной девушки? Селяне подозревают, что стелу изуродовала молодежь, которой только дай поглумиться над монументальным искусством. Так это или нет, придётся разобраться чиновникам и правоохранителям на месте. Как и решить, получится ли порадовать жуткую девицу «ремонтному-косметическими процедурами», чтобы она больше не пугала проезжающих. Говорят, несколько лет назад некий спонсор хотел было подлатать беднягу, но что-то не срослось.

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