В «Голос» вернулся золотой состав жюри

Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан за десяток лет окончательно отшлифовали свои педагогические навыки и, как никогда раньше, готовы учить вокалу таланты из народа. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Вспомним 2012-й. Дима Билан в третий (!) раз пробуется на «Евровидение», но в национальном отборе занимает второе место. Леонид Агутин играет на гитаре эстетскую босанову, но все по-прежнему знают его как «Босоногого мальчика».

Александр Градский пытается продавать диски своей никем не понятой рок-оперы «Мастер и Маргарита», где скромно спел четыре партии: Мастера, Иешуа, Воланда и Бегемота. А что Пелагея? Ну разве что некоторые слышали песню «Казак» на фолк-фестивалях («Обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной»).

По воле продюсеров четверка совершенно разных артистов ворвалась в необычный вокальный проект - адаптацию голландского шоу The Voice. Все было впервые: красные кнопки, прослушивания спиной к участнику, слезы. Споры Градского и искрометные неологизмы Билана. Стриженая фурия Наргиз Закирова, бессчетные клоны Муслима Магомаева, иеромонах Фотий и первая победительница Дина Гарипова. Как это было давно!

А 8 октября 2021 года в эфир Первого выходит юбилейный, десятый, сезон шоу. По такому случаю продюсеры решили собрать золотой состав наставников проекта, который был в самом первом сезоне. За эти годы все в их жизни изменилось. Александр Градский достроил и запустил свой многострадальный музыкальный

театр (стройка растянулась более чем на 20 лет), у него появилось еще двое сыновей. Пелагея во второй раз вышла замуж - за хоккеиста сборной России Ивана Телегина, родила дочь Таисию, но, увы, развелась и теперь делит имущество в суде. Дима Билан стал заслуженным артистом России. А Леонид Агутин все так же играет босанову на гитаре, но став заметной величиной в этом жанре.

В новом сезоне зрителей ждет обновленная, расцвеченная и переливающаяся яркими красками студия, видоизмененные кресла наставников и супердекорации. И, конечно, масса оживших на сцене судеб.

Артур Богданов служит в театре «Ромэн», он танцовщик чечетки и цыган, четырежды отец. А вот Нинель Григорьева, которая служит в МВД: она дознаватель, капитан полиции. И у нее тоже четверо детей. Старшая дочь сыщицы Настя уже приходила в детский «Голос», пела песню про леди Мэри из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», крутила сальто и садилась на шпагат. К ней повернулся Баста. Мама была в восторге.

Арина Данилова участвовала в детском «Голосе» - в 2013-м дошла до поединков. Выросла и решила испытать себя по-взрослому. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Связь поколений в юбилейном сезоне сохранится: например, на слепые прослушивания придет Арина Данилова - девочка, покорившая зрителей проекта «Голос. Дети» в 2013 году песней под собственный аккомпанемент из танцующих стаканчиков. Сейчас Арине уже 17, в Инстаграме у нее 2,5 млн подписчиков, она красит волосы и записывает синглы. Все, как велит скоротечный ход времени.

Не меняется только Нагиев: те же прическа, фенечки и амулеты на запястьях, нагловатая ухмылка и безупречная юмористическая реакция - то, ради чего многие и не бросают смотреть шоу.

Первый канал.

«Голос-10».

По пятницам, 21.30.