Израильский политик рассказала о домогательствах со стороны Нобелевского лауреата

Бывший премьер-министр и президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. Фото: EAST NEWS

Бывший дипломат и депутат израильского парламента (Кнессета) от партии «Авода» Колетт Авиталь рассказала журналистам, что в свое время стала объектом домогательств со стороны Шимона Переса, занимавшего кресло премьер-министра Израиля, а позже ставшего президентом страны.

81-летняя Авиталь поделилась с журналистом издания «Гаарец» воспоминаниями о том, что когда она вернулась после длительной дипломатической миссии в Париже, Шимон Перес, возглавивший на то время правительство Израиля, отказался взять ее на должность советника по делам СМИ именно по той причине, что она женщина.

А спустя некоторое время в своем кабинете Перес, провожая Авиталь до двери, попытался ее обнять и поцеловать. Позже в парижском отеле Перес пригласил ее в номер и попытался затащить в постель. По словам Авиталь, ничего кроме шока она не испытала, передает Haaretz.

Возможно именно поэтому в 2009 году, несмотря на многочисленные просьбы однопартийцев, Авиталь выставила свою кандидатуру на президентских выборах и попыталась составить конкуренцию Пересу. Однако проиграла в первом туре и вынуждена была его поддержать.

Вместе с тем, в Кнессете ходили упорные слухи о том, что Авиталь - любовница Переса, и все ее продвижение по политической и карьерной лестнице связанно именно с этим. Слухи подогревались еще и тем, что Колетт Авиталь никогда не была замужем.

Бывший премьер-министр и президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался более пяти лет назад – в 2016 году. Его родные и близкие никак не комментируют запоздалые откровения Авиталь, которые уже некому оспорить.