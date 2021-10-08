Угрозы ядерного взрыва нет: американская атомная подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом

Подводная лодка ВМФ США Seawolf USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения. Фото: EAST NEWS

Пентагон подтвердил, что атомная ударная подводная лодка ВМФ США Seawolf USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

Сообщается, что лодка получила повреждения, однако, находится в рабочем состоянии.

Инцидент произошел еще 2 октября, но о нем было решено сообщить только сейчас.

Пресс-служба американского военного ведомства заверила, что подлодка находится «в безопасном и стабильном состоянии», жизни ее экипажа ничего не угрожает, ядерная силовая установка не задета.

Информации о том, есть ли на этой лодке в данный момент ядерные боевые заряды, не сообщается.

Позднее представитель Тихоокеанского флота США, в боевые расчеты которого входит эта подводная лодка, уточнил, что инцидент произошел в Южно-Китайском море, порядка десяти моряков получили ранения, и теперь Seawolf USS Connecticut возвращается в порт приписки, расположенный в американском штате Вашингтон.

Connecticut – одна из трех класса Seawolf – была спущена на воду в конце «холодной войны» в расчете на противостояние с советскими подлодками. Она до сих пор считается одной из самых лучших подводных лодок ВМФ США.