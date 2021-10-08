Тело концертного директора Евгения Шампорова несколько дней пролежало в захламлённой бутылками квартире

Евгений Шампоров.

5 октября стало известно о смерти Евгения Шампорова, известного концертного директора. Ему был 41 год. О кончине Евгения сообщила его сестра Светлана на своей странице в соцсети.

"От нас ушёл Женя...", — написала родственница. Следом за ней многие артисты разместили у себя посты с соболезнованиями и воспоминаниями о Евгении Шампорове. Он сотрудничал со такими отечественными звёздами, как Лена Катина, бывшая солистка группы "Тату", организовывал концерты для Юлии Беретты, Арсения Бородина и группы "Челси".

Причиной смерти Евгения Шампорова назвали сердечную недостаточность, а обстоятельства его гибели не разглашали. Но слова артистов, которые близко знали концертного директора, говорили о том, что жизнь Евгения Шампорова в последние годы нельзя было назвать простой. "Почему не послушал меня и не обратился к специалистам, которые могли помочь? "— написала на своей странице Юлия Беретта, подопечная Шампорова.

Kp.ru удалось установить подробности его гибели. Последний раз Евгений выходил на связь со своими коллегами и родственниками 1 октября поздно вечером. После этого отвечать на звонки концертный директор перестал. Несколько дней он не читал сообщения. Исчезновение Шампорова вызвало много беспокойства, к вечеру 4 октября к нему на съёмную квартиру в Волковом переулке отправился один из коллег и сестра. Но дверь оказалась закрыта. На место вызвали полицию, когда дверь вскрыли, на кухне обнаружили тело Евгения Шампорова.

Причиной смерти Евгения Шампорова назвали сердечную недостаточность.

— В комнате и на кухне беспорядок, многочисленные бутылки из под спиртных напитков, тело погибшего находилось на кухне на полу. Смерть наступила около 2-3 дней назад, — сообщил источник kp.ru.

Похороны Евгения Шампорова состоятся 8 октября.