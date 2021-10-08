Криптоинвестор развел известного партийного деятеля СССР и России на 10 миллионов рублей

Генеральный секретарь международного объединения "Всеобщая конфедерация профсоюзов" Владимир Щербаков на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Популярность криптовалюты неизбежно привела к росту разного рода мошенников, которые предлагают гражданам хорошо заработать на криптовалютных инвестициях и обирают до последнего рубля. Постепенно аферисты добрались и до видных партийных деятелей времен Советского Союза. Так потерял крупную сумму 80-летний Владимир Павлович Щербаков, председатель и генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР.

К пожилому мужчине пришел его знакомый Александр В.*, с которым они имели дружеские отношения уже более 10 лет. Саша рассказал Владимиру Павловичу, что теперь занимается криптоивестициями и это очень выгодное дело. Заинтересовав пенсионера, Саша выманил у него все его сбережения - 10 000 000 рублей. Мужчина обещал преумножить капитал и каждый квартал выплачивать Владимиру Павловичу прибыль с его инвестиций.

И в первый раз сдержал слово - привез пенсионеру 600 000 рублей. Однако на этом «щедрость» мошенника закончилась. Следующие несколько лет Саша кормил пенсионера обещаниями, сетовал на неустойчивый курс криптовалюты и застой рынка, а попросту - тянул время.

Устав от постоянных отговорок, Владимир Павлович решил обратиться за помощью в полицию.

«В полицию обратился 80-летний Щербаков Владимир Павлович. Ранее мужчина был председателем и генеральным секретарем Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР, за свою работу получил Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени. Ныне мужчина на пенсии и ввязался в неприятную авантюру. Пожилой мужчина рассказал оперативникам, что его знакомый Александр выманил у него 10 млн рублей. 600 000 рублей из них он вернул, а остальные 9,4 млн возвращать отказывается. Пенсионер терпел почти 4 года, прежде чем обратился в полицию», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция разыскивает неудавшегося криптоинвестора, который обманул пенсионера на крупную сумму. Проводится проверка.

* - имена изменены.

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