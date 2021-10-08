Начальник Генштаба передал звезду Героя РФ внуку отважного комдива, погибшего в бою под Москвой

Фото: Министерство обороны РФ

В декабре этого года исполняется 80 лет легендарной Московской битве. Много фильмов снято, много статей и книг написано о тех, кто не пропустил врага к советской столицы, а затем погнал его до Берлина. История Московской битвы - бездонный колодец героизма солдат и офицеров. Немало их подвигов, к сожалению, вовремя не были по достоинству оценены. А горы еще малоизученных архивных материалов, нереализованных представлений к наградам позволяют сегодня восстановить справедливость.

Министерство обороны и Генштаб в последние годы многое делают для решения этой проблемы. Вот и в пятницу в Национальном центре управления обороной России состоялась торжественная передача знака особого отличия - Золотой Звезды Героя Российской Федерации - внуку отважного офицера, погибшего в бою под Москвой - командира 32 стрелковой дивизии 5 армии Западного фронта полковника Полосухина Виктора Павловича.

Награду родственнику комдива передал начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что среди многих соединений и частей Красной Армии особенно выделялась дивизия под командованием полковника Полосухина. Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии

Личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой.

В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин погиб.

«К сожалению, в то время подвиг Виктора Ивановича не получил должной оценки. И только спустя 80 лет ему присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Посмертно, - сказал начальник Генштаба.

Указ Президента Российской Федерации состоялся 16 августа 2021 г. (№465).

Награду родственнику комдива передал начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФ

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ГЕРОЕ

Рассказывают Владимир Носарев – гвардии полковник в отставке, и Сергей Перелыгин – историк, писатель.

Полковник Виктор Полосухин погиб в ходе контрнаступления под Москвой зимой 1942 года.

1. После установления советской власти в городе Кузнецке Виктор Полосухин одним из первых вступил в созданный 29 октября 1918 года Российский коммунистический союз молодежи. Из-за его увлечения теорией коммунистического движения ему даже дали прозвище Марксист.

2. 25 декабря 1940 года заместитель командующего 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта генерал-майор Николай Берзарин в аттестации на полковника Полосухина написал: «Назначен на должность командира отдельной стрелковой бригады как лучший командир полка 1-й армии. В марте 1941 года Виктора Ивановича назначили командиром 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии Дальневосточного фронта.

3. Прибыв 10 октября 1941 года под Можайск, полковник Полосухин получил приказ командующего армией генерал-майора Дмитрия Лелюшенко организовать оборону в полосе по фронту протяженностью около 40 км западнее Можайска с целью не дать прорваться 4-й танковой группе генерал-полковника Гепнера на этом направлении. 12 октября враг был встречен и остановлен. В центре позиций дивизии находилось Бородинское поле.

Обладая мощным артиллерийским кулаком, 32-я дивизия шесть суток успешно сдерживала две танковые дивизии немцев из состава их 40-го моторизованного корпуса, несмотря на постоянные бомбардировки и бесконечные атаки.

4. В своих мемуарах маршал Георгий Жуков написал: «На можайском направлении против 40-го мотокорпуса врага, поддержанного авиацией, особенно упорно сражалась 32-я стрелковая дивизия полковника Полосухина. Спустя почти 130 лет после похода Наполеона на Бородинском поле, на том самом поле, которое давно уже стало нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы, – разгорелся бой. Воины 32-й стрелковой дивизии не уронили этой славы, а приумножили ее».

5. Командующий армией генерал-лейтенант артиллерии Леонид Говоров 20 января 1942 года в интервью центральным газетам, называя фамилии командиров отличившихся частей, первым назвал полковника Полосухина, тем самым подчеркивая заслуги дивизии и ее командира в освобождении Можайска.

6. 18 февраля 1942 года недалеко от деревни Семеновское Виктор Иванович проводил на передовой рекогносцировку местности, когда пулеметная очередь оборвала его жизнь. Пуля попала в сердце комдива, пробив партийный билет.

20 февраля 1942 года полковник Полосухин с воинскими почестями был похоронен в центре Можайска.