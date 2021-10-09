Дания первой в мире вышла из режима пандемии. Объясняем, в чем ее секрет

Датская машина времени вернула страну на два года назад к благословенным допандемийным временам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАШИНА ВРЕМЕНИ ВЕРНУЛАСЬ НА ДВА ГОДА НАЗАД

Россияне еще ломают копья по поводу вопроса, что лучше: сделать прививку или всех перехитрить и спастись от чипирования в реанимационном отделении ковидного госпиталя? А в это время в одной отдельно взятой стране пандемия уже завершилась. Речь идет о Дании, которая 10 сентября отменила последнее ограничение - в ночных клубах на входе перестали спрашивать QR-коды, подтверждающие вакцинацию. И действительно, какой в этом смысл, если датские сказочники умудрились привить 88 процентов взрослого населения страны?

Датская машина времени вернула страну на два года назад к благословенным допандемийным временам. Земляки Ганса Христиана Андерсена устраивают музыкальные фестивали на 50 тысяч человек, не носят маски в общественных местах, а в школах и университетах забыли, что такое дистанционное обучение.

- Правительство Дании больше не рассматривает COVID-19, как социально опасное заболевание, - заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

В чем секрет датского феномена?

“Сейчас мы думаем о коронавирусе, как о выхолощенной версии оригинального SARS-CoV-2, вакцина вырвала ему зубы”, - объясняет Лоне Симонсен, эпидемиолог из Университета в Роскилле. Страна добилась поразительного результата - вакцинировала 97 процентов людей старше 60 лет, то есть фактически защитила социальную группу, наиболее уязвимую к тяжелому течению COVID-19. Вирус все еще существует в стране, но высокий уровень защиты населения позволяет относится к коронавирусу также, как ко всем прочим инфекционным заболеваниям. Мы же не закрываем страну из-за таких вещей, как сезонный грипп, говорит профессор Симонсен. А SARS-CoV-2 для датчан теперь ничем не хуже.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ - К ВЕСНЕ-2022

Дания - государство первопроходец. Она первой пытается перейти из состояния вселенского хаоса к обычной доковидной жизни. За этим опытом пристально наблюдают остальные страны мира. Идея датской модели заключается в следующем: со временем SARS-CoV-2 перестанет быть главной угрозой, превратится в эндемичный вирус и станет таким же спутником нашей жизни, как его предшественники. Поэтому надо учиться жить с ним по соседству. Напомним, семейство коронавирусов насчитывает семь вирусов, четыре из них вызывают только легкую простуду и насморк, а еще два стали причиной самозатухающих эпидемий атипичной пневмонии (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

Высокий уровень вакцинации не означает, что датчане перестали болеть. Есть дети и подростки, среди которых прививочная кампания толком еще не началась. У некоторых привитых людей, как говорят ученые, вакцины не могут сформировать необходимый уровень иммунитета. Седьмого октября в Дании коронавирусом заболело 602 человека - не так уж и мало. Но медиков это не сильно тревожит.

- Новые случаи заражения приведут к формированию естественного иммунитета у непривитых детей и взрослых, - пояснила Лоне Симонсен. - А учитывая, что охват населения вакцинацией будет постепенно расти, все это вместе заставляет меня думать, что Дания достигнет коллективного иммунитета к весне следующего года.

ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ

Пускаясь в такую авантюру, как отмена всех ограничений в разгар коронавирусной чумы, датчане не рассчитывали на русский авось (вот чудаки!). Они опирались на прогнозы Statens Serum Institute (SSI), это научно-исследовательский институт, который изучает способы борьбы с инфекционными заболеваниями. Эпидемиологи разработали четыре модели возможного развития событий.

Самый оптимистичный сценарий исходит из того, что датчане смогут привить 90 процентов граждан старше 12 лет, а уровень социальных контактов с отменой ограничений не вырастет. Последнее вполне возможно, поскольку сама датская культура общения предполагает сохранять некоторое расстояние с окружающим миром. Туристы даже шутят: после того, как в стране было отменено требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, датчане вернулись к привычным пяти метрам.

- В случае оптимистичного сценария мы не ждем всплеска заболеваемости и госпитализаций, - говорит Камилла Холтен Мёллер, один из разработчиков моделей SSI. - Самый худший вариант развития событий мы ожидаем, если охват населения вакциной не увеличится, а уровень социальной активности вырастет на 10 процентов. Мы не рассчитываем, что это произойдет. Но тогда нас ждет рост заболеваемости и госпитализаций, как в декабре 2020 года, и правительству придется вернуть ряд ограничений.

Единственное, что не учитывали эксперты, так это появление новых еще более опасных штаммов вируса. Компьютерное моделирование исходило из того, что иммунитет вакцинированных не будет снижаться и сможет эффективно защищать от Дельта-варианта. В связи с этим в Дании началась кампания по ревакцинации пациентов, относящихся к группам риска. Правительство заявило, что в конечном итоге все население получит третью дозу вакцины.

Земляки Ганса Христиана Андерсена устраивают музыкальные фестивали на 50 тысяч человек, не носят маски в общественных местах, а в школах и университетах забыли, что такое дистанционное обучение. Фото: REUTERS

COVID-19 ВЫЙДЕТ В ТИРАЖ?

Если датский эксперимент окажется успешным, то человечество вздохнет с облегчением: мы будем знать, чем закончится пандемия. Есть надежда, что COVID-19 останется нашим спутником жизни, но потеряет свою смертоносную силу. Мы будем прививаться перед началом очередного коронавирусного сезона, а он будет причинять людям примерно такой же урон, как вирус гриппа, который каждый год уносит жизни 300-600 тысяч человек. Для сравнения, сейчас за неполных два года SARS-CoV-2 погубил 4 миллиона 848 тысяч человек. Но смертоносность гриппа воспринимается, как приемлемый ущерб, и никому не приходит в голову сажать из-за этого планету на карантин. Возможно, так же будет и с коронавирусом.

Не исключен и другой вариант, если SARS-CoV-2 будет развиваться по траектории своих предшественников по семейству коронавирусов - четыре из них стали уже эндемичными (локальными) вирусами. В этом случае иммунитет со временем слабеет и уже не защищает от повторного заражения. Однако предохраняет от тяжелого течения болезни и в результате новой встречи с вирусом вы получите только что-то вроде насморка.

ПОЙДЕТ ЛИ РОССИЯ ПО ПУТИ ДАНИИ

Насколько применим датский опыт в других странах?

- Если у вас низкий охват вакцинами пожилых людей, то вам не стоит пытаться идти по пути Дании, - считает профессор Симонсен.

Примеру Копенгагена последовала Норвегия, где ограничения отменены с 25 сентября, а уровень иммунизации населения сопоставим с датским. На этот шаг может пойти Испания, которая провакцинировала 97% жителей старше 60 лет. Во Франции этот показатель составляет 81%, в Греции - 77%.

А власти Германии, где полностью привиты 62% населения считают, что этой осенью повторить поступок Дании было бы неразумно.

- Количество человеческих жертв было бы слишком большим, потому что в уязвимых группах у нас еще очень много невакцинированных людей, - заявил вирусолог Кристиан Дростен, консультирующий правительство ФРГ.

Что касается России, то наши показатели гораздо скромнее, на сегодняшний момент у нас только 34 процента населения привито хотя бы одной вакциной. Мы опережаем в этом отношении Пакистан (28%), но уступаем Вьетнаму (37%) и Индонезии (35%). А значит впереди у нас еще долгая и тернистая дорога потерь, лишений и ограничений. Заодно узнаем, правы ли мудрецы, утверждающие, что страдания только очищают и возвышают душу.