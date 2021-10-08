15 октября в Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского Женского Форума пройдет российско-японский завтрак

Мероприятие организовано Советом Федерации ФС РФ и Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В 2021 году продолжился Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, объявленный по инициативе президента России и премьер-министра Японии. Пролонгация связана не только с влиянием пандемии, но и, прежде всего, с результатами 2020 года. За прошедший период организовало почти полторы сотни проектов, в которых приняли участие почти четыреста тысяч участников из обеих стран. В сфере здравоохранения активным партнером Года является Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, который организует постоянный научный и экспертный обмен между российскими и японскими исследователями по приоритетным направлениям современной медицины. Ряд видных японских ученых входят в Попечительский совет Фонда.

В фокусе дискуссий Делового завтрака – перспективные проекты по созданию условий самореализации женщин в общественной жизни, семье и в профессиональной среде. Будет обсуждена и глобальная повестка, связанная с возросшими рисками в сфере здравоохранения. Японские эксперты расскажут о новейших медицинских технологиях и последних научных открытиях в области защиты и сохранения здоровья, а также активного и качественного долголетия.

К диалогу приглашены почетные участники, среди которых – заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, президент Международного Фонда развития биомедицинских технологий имени В.П.Филатова Екатерина Диброва, главный внештатный специалист пластитческой хирургии Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова, Генеральныи консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, супруга посла Японии в России Хироку Кодзуки.

С экспертным мнением выступят гости из Японии Йошиказу Йоней - профессор антивозрастного исследовательского центра (Киото), член правления Японского Общества Антивозрастной медицины, Чихару Ватанабэ - директор плацентарной ассоциации клинической медицины, член Японской медицинской ассоциации против старения, член Японской ассоциации косметологической дерматологии.

По мнению президента Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерины Дибровой, в последние годы в России на уровне ведущих клиник, специалистов и главное, жителей нашей страны, возрос интерес к опыту Японии в реализации комплексного подхода в сохранении здоровья и активного долголетия: «Мы видим, что при сохранении потребности на лечение конкретной болезни кратно растет интерес к биомедицинским технологиям, связанным с превентивными мерами укреплением здоровья. Япония один из безусловных мировых экспертов в создании медицинских препаратов и технологий по защите здоровья, иммунитета человека. Участие в наших научных мероприятиях японских коллег вызывает интерес просто фантастический».

Деловая часть мероприятия предусматривает подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между Международным Фондом развития биомедицинских технологий имени В. П. Филатова и Японским медицинским обществом клинической плацентарной медицины (JSCPM), а также Японским обществом антивозрастной медицины. Полем сотрудничества станут вопросы реализации совместных образовательных и учебных программ в сфере современных биомедицинских технологий и антивозрастной медицины, научно-экспертного обмена в сферах биомедицины, антивозрастной терапии, клинических методов, развитие и популяризацию программ активного долголетия, повышения качества жизни и их биомедицинской поддержке на основе методов доказательной медицины.

Эксперты Фонда биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, представляющие ведущие научно-исследовательские организации России Японии также примут участие в стратегических дискуссиях Европейского женского форума «Миссия женщин вместе за здоровое будущее и настоящее» и «Активное долголетие. Трансформация».

Деловая программа мероприятия получит развитие в формате обмена в сфере искусства. Обмен культурными ценностями двух стран поддержит кавалер ордена «Рубиновая звезда – золотые и серебряные лучи» Ямада Мидори. В рамках завтрака госпожа Мидори лично проведет традиционную чайную церемонию – специально для этого события консульство Японии доставит в Петербург инкрустированные антикварные столики и посуду.

Завершающим аккордом российско-японского кросс-культурного диалога станет выступление скрипача-виртуоза с мировой известностью Кодзи Моришиты, который вместе со своей неизменной спутницей - скрипкой созданной маэстро Антонио Страдивари в 1680 году, подготовил эксклюзивную программу музыкальной классики.

Подробнее со всей программой форума можно ознакомиться здесь: https://2021.eawf.ru/about/