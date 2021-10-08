Внучка Муссолини победила на выборах в Италии

47-летняя Ракеле Муссолини, внучка Дуче, одержала уверенную победу на выборах в городской совет Рима. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

47-летняя Ракеле Муссолини, внучка Дуче, одержала уверенную победу на выборах в городской совет Рима. Об этом сообщает газета La Repubblica.

При этом представительнице партии «Братья Италии» удалось не только побить собственный рекорд (на выборах 2016 года она тоже выиграла, получив 657 голосов), заручившись поддержкой 8,2 тысячи избирателей, но и стать самым успешным кандидатом в столице. «Братья Италии», конечно, не фашисты, но партия придерживается однозначно правой идеалогии.

Сама Ракеле не связывает собственную популярность со своим родством с одним из самых известных диктаторов в истории.

- Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была, - заявила она, комментируя оглушительную победу по результатам голосования.

Но однако ее успеху порадовались далеко не все, и сразу после объявления результатов выборов в сети стали распространять скандальное фото женщины-политика. На нем Ракеле позирует на фоне флага своей партии, держа в руках табличку с надписью «25 апреля я праздную только День святого Марка». И все бы ничего, да только именно в этот день вся остальная Италия празднует День освобождения от фашизма. Получается, эта дата для внучки Дуче вовсе не праздник.

При этом неоднозначная фотография была выложена ею же самой в социальных сетях два года назад, и предназначалась, по ее словам, для ее бывшего мужа, которого звали Марк и была посвящена годовщине их знакомства. Потом политик удалила ее из ленты и благополучно забыла о ее существовании. Но интернет, как известно, помнит все.

Стоит отметить, что Муссолини не единственная, кто пострадал из-за своей неосмотрительности - ее коллега по партии, Коррадо Тремул, тоже получивший депутатский мандат, но в Триесте, в свое время «удачно» сфотографировался в Предаппио, родном городе Дуче. Левую руку он держит на бюсте Муссолини, а правую простирает в «римском приветствии», по простому - зигует. Не стоит говорить, что и этот контент с его ныне удаленной страницы внезапно всплыл после выборов.

Бенитто Муссолини был фашистским диктатором Италии, ближайшим союзником гитлеровской Германии во Второй Мировой войне. Как и его берлинский «коллега», кончил Муссолини плохо. На исходе войны его схватили и расстреляли партизаны. Но на этом все не кончилось: его тело, обезображенное до неузнаваемости. вывесили вниз головой на одной из площадей Милана. У Муссолини было шестеро детей, так что потомков Дуче, как его называли сподвижники, довольно много.