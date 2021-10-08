Как подружиться со СМИ и стать для них интересными: эксперты «Открытых НКО» провели медиа-встречу в Волгограде

Участники медиа-встречи поделились своими успехами и рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Фото: «Открытые НКО».

Волгоградские НКО каждый день помогают делать наш мир лучше. Некоммерческая организация «Теплый Дом» поддерживает молодежь из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и ребят — выпускников детских домов. Миссия общественной организации «Единство » — помощь людям с ВИЧ и сопутствующими заболеваниями и их семьям. Фонд «Высота» помогает старшему поколению и спасает родники. Региональное отделение общероссийского движения «Кедр» помогает решать экологические проблемы региона. Но зачастую этим НКО, как и многим другим по всей России, не хватает информационных ресурсов, чтобы рассказать жителям региона о своей работе и привлечь к своим добрым делам новых волонтеров и доноров.

Помочь в этом третьему сектору призван портал «Открытые НКО». Это своего рода открытая «пресс-служба» некоммерческих организаций, которая работает с начала 2019 года. За это время на портале вышло больше 4 тысяч материалов о работе НКО, больше 5 тысяч – были опубликованы в федеральных и региональных СМИ.

Чтобы о проекте и его возможностях узнали как можно больше СМИ и НКО, мы идем на встречи с ними. 8 октября 2021 года состоялась медиа-встреча в Волгограде на площадке Регионального информационно-аналитического центра.

Фото: «Открытые НКО».

О том, как работает платформа, участникам встречи рассказала Лерика Пивненко, PR-продюсер портала «Открытые НКО». После регистрации на сайте dobro.live представители НКО могут отправить заявку, а выпускающие редакторы доработают ее и предложат региональным и федеральным СМИ в зависимости от информационного повода.

— Важно, чтобы это были не отчеты и описания проектов, а, действительно, подготовленные вами материалы, которые команда проекта доработает, при необходимости уточнит информацию, но не напишет его с нуля, — отмечает Лерика. – Ведь наша задача еще и помочь вам научиться писать, взаимодействовать со СМИ. Для этого уже два года у нас также работает лекторий. На сайте вы можете найти лекции экспертов о том, как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом, что будет полезно в вашей работе.

Юлия Зинченко, видеоредактор проекта «Открытые НКО», рассказала о новом направлении в работе медиа-платформы, о том, почему так важно НКО уметь снимать видео, и поделилась секретами создания классных роликов. Запрос на видео все время растет. Люди все больше хотят смотреть, а не читать. Вот почему так важно рассказывать о своих проектах не только с помощью материалов, но и с помощью видео. Именно поэтому портал «Открытые НКО» будет помогать некоммерческим организациям не только в подготовке текстов, но и видео, которое позволит привлечь больше внимания к работе НКО и со стороны СМИ, и со стороны аудитории, которая могла бы поддержать работу волонтеров, доноров.

— Преимущества видео в том, что за одну минуту можно дать довольно большой объем информации, зацепить зрителя, пользователи соцсетей чаще делятся видео, чем текстами, — отмечает Юлия Зинченко. – Важно, чтобы видео было актуальным, имело социальную значимость, в центре него были герои – реальные люди или группа людей.

Фото: «Открытые НКО».

Участники медиа-встречи в свою очередь тоже поделились своими успехами и рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Например, Волгоградская городская общественная благотворительная организация «Еврейский общинный центр» рассказала о том, как в Россию, в том числе и в Волгоград, приезжают волонтеры из Германии и целый год помогают здесь ухаживать за пожилыми, участвуют в социальных проектах и многое другое. Представители областной благотворительной общественной организации «Общество помощи детям им. Л.С. Выготского» рассказали об уникальной выставке самобытной волгоградской художнице Альбины Чернавиной.

Напомним, что зарегистрироваться на dobro.live и присылать материалы о своих проектах, мероприятиях, акциях и добрых историях подопечных могут НКО со всей России.

Команда проекта «Открытые НКО» благодарит за поддержку коллектив и директора Регионального информационно-аналитического центра Сергея Басалаева.

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Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.