Звезда шоу «Ледниковый период» Федор Федоров раскрыл клятву, которую дал Максиму Транькову, взяв его жену в партнерши

Актер Федор Федотов - участник шоу "Ледниковый период". Фото: Максим ЛИ

Похожий то ли на Хью Лори в молодости («Дживс и Вустер»), то ли на Тома Холланда («Человек-паук»), то ли на Михаила Барышникова голубоглазый и рыжеволосый актер Федор Федотов — из Петербурга. Он стал известен широкой аудитории после выхода картины «Серебряные коньки», а теперь рассекает на резцах фигурных коньков с Татьяной Волосожар на руках в проекте «Ледниковый период» (Первый канал). Пока 26-летний актер еще не стал недосягаемой суперзвездой, kp.ru побеседовал с ним про травмы, интриги ледового проекта и новом фильме (полное интервью читайте в среду 13 октября в журнале «Телепрограмма»).

- Федор, несколько участников «Ледникового периода» получили травмы разной степени тяжести. Как у вас с ногами, руками, спиной и проч.?

- Ох. Вот сейчас стучу по всему, чему только можно, пока травм не было. А все старые спортивные травмы пока что, слава Богу, не беспокоят. Посмотрим, что будет через месяц плотных тренировок. Пока что «несчастных случаев на стройке» не было. Ване и всем остальным желаю здоровья. Вне зависимости от возраста и опыта этому подвержены все. Этим и опасно, и интересно.

- Этот проект — не только спорт и зрелища. Но еще и «Санта-Барбара». За историю проекта распалось и образовалось очень много пар. Вы катаетесь с Татьяной Волосожар — женой основного арбитра шоу Максима Транькова. Нет в голове мыслей о том, что фигурист может ревновать супругу, когда вы на льду играете в любовь?

- Очень рад, что у Татьяны и Максима чувство юмора на высшем уровне. Ценю это. Именно оно помогает обшучивать эту ситуацию. Может быть, где-то в глубине души и проскакивают мысли о том, о чем вы говорите. Но, как говорят в хоккее, до первого вбрасывания. Как только начался прокат номера — думаю о том, что будет происходить, как и сколько сделать поддержек, проследить за всеми шагами и руками, а что будет дальше — часть шоу. По-человечески Максим — прекрасный человек, тренер и спортсмен. Не думаю, что может настать разлад. Я поклялся, что не буду ронять его жену. И пока держу слово.

Федор Федоров стал известен широкой аудитории после выхода картины «Серебряные коньки». Фото: Максим ЛИ

- Что бы вы сказали скептикам, которые видят в ледовом проекте оскорбление чувств и деклассирование фигурного катания? Вот Даню Милохина хейтят похлеще Ольги Бузовой.

- Могу сказать всем скептикам России: Даня Милохин катается наравне со всеми, получает строгие и бескомпромиссные оценки, как и все остальные. Что могу сказать по ощущениям от проекта, в нем собраны люди, которые с огромным уважением относятся к этому виду спорта. Надо себе каждый раз напоминать себе, что включая телевизор вечером в субботу, вы смотрите не Гран-при или Кубок России по фигурному катанию. Это шоу. Однако непрофессионалы относятся к нему со всей серьезностью. Конечно, я понимаю, что никогда не смогу наверстать то, чем люди занимались с трех лет. Но постараться прикоснуться и испытать себя, плотно работать над собой каждый день — это задача каждого участника проекта. Если воспринимать это как шоу, станет гораздо легче его смотреть. Никто не посягает на этот прекрасные вид спорта.

- Вы ощутили на себе прилив популярности после первых выпусков «ЛП»?

- Со скептиками не сталкивался, а вот с любителями проекта — да. Получаю восторженные отзывы в соцсети от тех, кто видел меня в фильме «Серебряные коньки», знает по театру, пришло большое количество подписчиков из числа зрителей проекта и фан-базы Татьяны Волосожар. Буду стараться не подвести их ожидания и оправдать добрые слова. Это мотивирует. Внимания стало больше, на улице чаще не узнают, но все впереди.

- Пока лед не оставляет вас. Начинали с хоккея, сейчас — в «Ледниковом периоде», а еще скоро выходит сериал «Последний аксель», герои которого похожи на реальных фигуристов: Этери Тутберидзе, Юлию Липницкую и др. Кого сыграли вы?

- Я играю сына главной героини, тренера Марины Артаковой (Елена Подкаминская не скрывает, что оглядывалась на Тутберидзе). Это спортивная драма с детективной составляющей о людях, их отношениях и противоречивости. Это был как раз первый мой шанс встать на фигурные коньки — три недели я на них снимался в марте этого года. Там я познакомился с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным. После этого Леша предложил Илье Авербуху рассмотреть меня в качестве участника «Ледникового периода». Так что все переплетено. Я сыграл парня, чемпиона и сына великой фигуристки-тренера, на которого возлагают очень большие надежды. Но он начинает сомневаться — на то ли он тратит всю жизнь и силы. В момент сомнений он и встречает главную героиню Катю (Ангелина Загребина — визуально похожая на Евгению Медведеву, а судьбой — на Юлию Липницкую). Интересно было изучить характер героя, который внутренне не уверен и недоволен собой. Очень непростой и обаятельный, которых я привык играть до того.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.35