Александра Серова экстренно госпитализировали

Александр Серов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Серова, увы, тоже подстерег коварный ковид. Как рассказали kp.ru друзья певца, артист был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц.

67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез», по их словам, уже ранее проходил лечение в госпитале, расположенном неподалёку от его загородного дома. Но, видимо, потребовалась помощь посерьёзнее, поэтому певца перевезли в реанимацию московской клиники. Сейчас Серов находится в кислородной маске. У Серова большое поражение легких, почти 75%.

В 80 и 90-е годы Александр Серов был главным романтиком на постсоветской эстраде. Дамы сходили с ума от его романтических баллад и брутального образа. Александру приписывали романы с самыми красивыми актрисами. В частности ходил слух, что певец увёл у красавца Александра Абдулова его тогдашнюю жену Ирину Алферову. Правда потом знаменитости это опровергали, но меломаны до сих пор пересматривают клип Серова «Мадонна», где артист тонет в объятиях голубоглазой артистки.