Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
9 октября 2021 0:46

Александра Серова экстренно госпитализировали

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в тяжёлом состоянии в реанимации
Алина ЧЕРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Александр Серов

Александр Серов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Серова, увы, тоже подстерег коварный ковид. Как рассказали kp.ru друзья певца, артист был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц.

67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез», по их словам, уже ранее проходил лечение в госпитале, расположенном неподалёку от его загородного дома. Но, видимо, потребовалась помощь посерьёзнее, поэтому певца перевезли в реанимацию московской клиники. Сейчас Серов находится в кислородной маске. У Серова большое поражение легких, почти 75%.

В 80 и 90-е годы Александр Серов был главным романтиком на постсоветской эстраде. Дамы сходили с ума от его романтических баллад и брутального образа. Александру приписывали романы с самыми красивыми актрисами. В частности ходил слух, что певец увёл у красавца Александра Абдулова его тогдашнюю жену Ирину Алферову. Правда потом знаменитости это опровергали, но меломаны до сих пор пересматривают клип Серова «Мадонна», где артист тонет в объятиях голубоглазой артистки.

Смотреть видеосюжет
Александр Серов - Я люблю тебя до слез (отбор) Песня - 1995
Александр Серов - Я люблю тебя до слез (отбор) Песня - 1995
отбор
Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ