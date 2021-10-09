Госдеп США хранит молчание насчет своих дипломатов-воров

Трое сотрудников посольства Соединенных Штатов в России подозреваются в краже личных вещей у россиянина
Вашингтон никак не комментирует инцидент, произошедший в одном из московских кафе: три сотрудника американского посольства похитили из заведения рюкзак, принадлежащий россиянину.
По заявлению Дмитрия Корнилова, владельца украденного рюкзака, среди похищенных вещей были наличные деньги и его паспорт.
По словам москвича, он оставил рюкзак под барной стойкой и отлучился на пару минут.
Заметив пропажу, Корнилов обратился к администрации заведения с просьбой показать записи камер наблюдения, но получил отказ. Тогда мужчина вызвал полицию.
Правоохранители быстро нашли виновных в пропаже, а позже обнаружилась и видеозапись, на которой американцы с похищенным рюкзаком входят в здание посольства США.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело о краже.
Полиция обратилась к представителям США с требованием лишить виновных дипломатической неприкосновенности. В свою очередь МИД России направил в американское посольство ноту с аналогичным требованием, уточнив, что в противном случае виновные в краже лица обязаны немедленно покинуть страну.
На кадрах с камеры наблюдения, опубликованной российскими СМИ, видно, что входящие в здание посольства сотрудники дипмиссии (на спине одного из них красуется украденный рюкзак) с трудом стоят на ногах. Предположительно – в результате сильного опьянения.
Сам обворованный москвич предположил, что кража не была спланированной, а стала причиной неадекватного состояния похитителей.