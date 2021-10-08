МИД РФ заподозрил трех американских дипломатов в краже вещей у россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое сотрудников посольства Соединенных Штатов в России подозреваются в краже личных вещей у российского гражданина, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, в американское посольство направлена нота с просьбой снять с подозреваемых иммунитет для их привлечения к уголовной ответственности. Если диппредставительство откажет российской стороне в просьбе, американские дипломаты должны будут немедленно покинуть страну, добавили в российском МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее американские сенаторы заявили, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема. Они хотят, чтобы президент США Джо Байден потребовал от России увеличить число сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, иначе Вашингтон вышлет 300 российских дипломатов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту инициативу эмоциональной, поскольку для того, чтобы выслать 300 дипломатов «их нужно их иметь в таком количестве».