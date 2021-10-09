Владелец рюкзака, в краже которого заподозрили сотрудников посольства США, рассказал подробности случившегося

Трое сотрудников посольства Соединенных Штатов в России подозреваются в краже личных вещей у россиянина Фото: Кадр видео

Владелец рюкзака, в краже которого заподозрили троих сотрудников посольства США, рассказал журналистам подробности случившегося. Потерпевший – москвич Дмитрий Корнилов, работает детским психологом.

По словам мужчины, около половины десятого вечера он зашел в бар, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня, рюкзак повесил под барную стойку, там были деньги, паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. А когда Корнилов «уже собирался ехать домой, отлучился на пять минут», вернулся – рюкзака с вещами нет.

«Попытался найти самостоятельно, но не получилось. Обратился к администраторам бара, сказали, что ничем помочь не смогут. Посмотреть камеры тоже отказались. Пришлось вызвать сотрудников полиции через 112. Достаточно оперативно приехали, взяли показания, я написал заявление. Полицейские начали розыск», - приводит его слова сайт телеканала «Звезда».