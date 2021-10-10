«Не растрачиваться на тех, кто недостоин вас»: Ани Лорак рассказала, как пережила измену бывшего мужа

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. По словам друзей пары, певица долго терпела романы супруга на стороне. Но когда все стало слишком очевидным, забрала дочь и ушла от мужа. 43-летняя артистка не скрывает, что разрыв дался ей очень тяжело. Она была уверена, что их с Муратом брак – на всю жизнь, и они проживут вместе до глубокой старости. Но пока Ани моталась по гастролям и зарабатывала деньги, ее муж зажигал в ночных клубах Киева.

Сегодня Ани может спокойно рассказывать о тех днях. А тогда певице было настолько тяжело, что ей пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

- Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий, - сообщила звезда.

Психолог помог артистке преодолеть боль и разобраться в своих чувствах.

- Серьезную работу над собой провела. Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас, - заявила Лорак в эфире украинского телеканала «1+1».

Мурат умолял простить его, но Ани решила окончательно порвать с ним. Позже, когда страсти улеглись, они вновь начали нормально общаться. Прежде всего, ради дочери Софии.

- Она счастливая девочка, у нее есть папа и мама, - говорит певица.

У бывших супругов растет 9-летняя дочь София. Фото: Инстаграм.

Сейчас Ани счастлива в новых отношениях. Ее роман с новым избранником длится уже два года. Ани говорит, что на этот раз ей важно стать любимой, прежде всего, для себя.

- Просто хочу быть счастливой девушкой, - признается Лорак.

Недавно Мурат дал журналистам покаянное интервью, в котором рассказал о причинах своего развода с Ани. По словам турка, его затянула тусовочная жизнь и киевские ночные клубы. Певица развелась с ним после того, как Мурата сфотографировали в ресторане в объятиях модели Яны Беляевой. По слухам, пока Ани ездила на гастроли и зарабатывала деньги для семейного бюджета, Мурат закрутил роман с красоткой-тусовщицей и даже снял ей квартиру. Узнав об этом, Лорак подала на развод.

В своем интервью Мурат признал, что совершил ошибку. Он пытался вымолить у жены прощение, но она все равно ушла от него.

- Очень много сплетен было, много разных разговоров. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, - рассказал Налчаджиоглу.

Напомним, Ани и Мурат познакомились в Турции, когда артистка отдыхала в одном из отелей. Турок красиво ухаживал за ней, и сердце певицы дрогнуло. Мурат переехал к ней в Киев. В браке у них родилась дочь София, сейчас девочке 9 лет.