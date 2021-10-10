Чехия перейдет под власть нового правительства

Интересно, что согласно опросам, партия Бабиша до последнего времени лидировала в предвыборном рейтинге, однако результаты оказались несколько иными Фото: REUTERS

Завершившиеся парламентские выборы в Чехии принесли неожиданный результат – движение «Акция недовольных граждан» (АНО), которым руководит действующий премьер-министр страны Андрей Бабиш, уступило оппозиции.

Согласно результатам подсчета подавляющего количества бюллетеней, партия премьера набрала 27,14% голосов, а оппозиционная коалиция «Вместе», в которую входит три партии («Традиции. Ответственность. Процветание», христианские демократы и «Гражданская демократическая партия») –27,78%. Также часть мест в парламенте получат: Пиратская партия Чехии, «Свобода и прямая демократия» и находящееся в коалиции с ними движение «Старосты и независимые» – совокупно за них проголосовали 15,6% избирателей.

А вот коммунистам Чехии на этот раз не повезло – они не сумели преодолеть 5%-ный барьер, и их в парламенте не будет. Причем, случилось это впервые со времен Второй мировой войны.

Интересно, что согласно опросам, партия Бабиша до последнего времени лидировала в предвыборном рейтинге, однако результаты оказались несколько иными. Эксперты допускают, что на результаты выборов оказала влияние публикация Pandora Papers, в которой упоминался и чешский премьер. Согласно данным «Пандоры», Бабиш через офшоры и подставных лиц приобрел недвижимость во Франции.

Сам политик все обвинения в свой адрес отверг, назвав их черным пиаром накануне выборов, но факт остается фактом – оппозиционная коалиция набрала большинство голосов. Впрочем, с этим Бабиш спорить не пытается и уже поздравил победителей.

Впрочем, не исключен и вариант недовольства избирателей тем, как правительство справляется с пандемией и ее последствиями.

Теперь президент Чехии Милош Земан даст поручение победившей партии сформировать правительство. До выборов президент не скрывал, что его симпатии полностью на стороне АНО, но на результаты это не повлияло.

Чешская оппозиция наотрез отказывается сотрудничать с Бабишем, утверждая, что его бизнес-интересы конфликтуют с его политическим статусом в стране.

Придя в политику, нынешний премьер передал основанный им холдинг Agrofert в трастовый фонд, однако известно, что находясь у руля государства, он влиял на выделение компании субсидий со стороны ЕС. Бабиша считают пятым по величине богатства человеком в Чехии.