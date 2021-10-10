Уход Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии связали с "недостатком антироссийской позиции"

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что принял решение оставить свой пост. Причина - начатое в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Канцлера обвиняют в том, что якобы с его ведома в 2016-2018 годах бюджетные средства по фиктивным документам направлялись на финансирование и публикацию социологических опросов, результаты которых заранее были подтасованы в пользу Курца. В штаб-квартире возглавляемой им Австрийской народной партии прошли обыски.

- Все обвинения - ложные, однако входящая в правительственную коалицию партия «Зеленые» настроилась против меня, - сообщил Курц. - Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность.

Сам он намерен вернуться в парламент в качестве лидера Народной партии и там отстаивать свое честное имя. А исполнять обязанности премьера будет министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг.

Ряд экспертов полагают, что Курца зачистили руками «зеленых за то, что он не соответствовал антироссийским позициям западных стран. 35-летний политик не протестовал против газопровода «Северный поток-2», достаточно позитивно относился к диалогу с Москвой, не раз встречался с Владимиром Путиным. В августе 2018 года он вместе с российским лидером присутствовал в альпийском Граце на свадьбе уходившей в отставку главы австрийского МИД Карин Кнайсль.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уход Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии является внутренним делом страны.

- Я думаю, что они с этим разберутся, - сказала Захарова.