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Политика9 октября 2021 23:21

Захарова — об отставке Курца: Это внутреннее дело Австрии

Официальный представитель МИД России выразила уверенность в том, что в Вене «сами разберутся»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя новость об уходе австрийского канцлера Себастьяна Курца в отставку, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что это внутреннее дело Австрии, выразив уверенность в том, что в Вене «сами разберутся».

«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения», - сказала российский дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», - добавила Мария Захарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 9 октября, Себастьян Курц объявил, что снимает с себя полномочия канцлера, но остается лидером Австрийской народной партии (АНП). Временно исполнять обязанности канцлера будет министр иностранных дел Австрии Шалленберг.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

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В штаб-квартире правящей партии прошли обыски. Следователи утверждают, что представители АНП платили взятки руководству издательства «Австрия» за публикацию опросов, выставляющих партию в выгодном свете. Само собой, 35-летний канцлер Австрии все обвинения в свой адрес отметает и называет их происками недоброжелателей (подробности).