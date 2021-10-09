Захарова — об отставке Курца: Это внутреннее дело Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Комментируя новость об уходе австрийского канцлера Себастьяна Курца в отставку, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что это внутреннее дело Австрии, выразив уверенность в том, что в Вене «сами разберутся».
«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения», - сказала российский дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», - добавила Мария Захарова.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 9 октября, Себастьян Курц объявил, что снимает с себя полномочия канцлера, но остается лидером Австрийской народной партии (АНП). Временно исполнять обязанности канцлера будет министр иностранных дел Австрии Шалленберг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канцлера Австрии Себастьяна Курца обвинили в коррупции
В штаб-квартире правящей партии прошли обыски. Следователи утверждают, что представители АНП платили взятки руководству издательства «Австрия» за публикацию опросов, выставляющих партию в выгодном свете. Само собой, 35-летний канцлер Австрии все обвинения в свой адрес отметает и называет их происками недоброжелателей (подробности).