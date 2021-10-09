Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку

Себастьян Курц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 10 октября.

Временно исполнять обязанности канцлера будет глава МИД Австрии Шалленберг.

По словам Курца, он сложил с себя полномочия канцлера, но остается лидером Австрийской народной партии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Курц стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его подозревают в подкупе средств массовой информации за подачу возглавляемой им правящей Австрийской народной партии в выгодном свете.

Себастьян Курц информацию об этом отрицает. По его словам, это все "происки недоброжелателей".

Кстати, это не единственное пятно на репутации политика. Против него продолжается расследование по подозрению в коррупционной деятельности, даче ложных показаний в парламентской комиссии во время разбирательства так называемого дела Ибицы.