Германия будет выплачивать пенсии блокадникам. Но только евреям

Германия будет выплачивать некоторым блокадникам пенсии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Германии приняли решение выплачивать специальные пенсии тем, кто пережил блокаду Ленинграда. Но противоречивой эту инициативу делает одна важная деталь — деньги будут получать только евреи. Речь идет о немаленькой сумме в 375 евро (без малого 32 тысячи рублей) в месяц.

Пенсии буквально выбила организация Jewish Claims Conference — Комиссия по еврейским материальным искам к Германии, которая специализируется на компенсациях за преступления нацистского режима. В заявлении организации говорится, что на новые выплаты смогут претендовать порядка 6,5 тысяч человек. Причем, в их числе не только блокадники, но и представители народа израилева, которым удалось скрыться от преследования нацистов в других уголках Старого света. Кстати, выплаты начнут задним числом — посчитают все с июля этого года.

- Люди, пережившие ужасы Холокоста, стареют, а значит, их потребности увеличиваются. Даже сейчас, когда с момента этих преступлений прошло 75 лет, подобные выплаты необходимы. Они позволяют хотя бы в символическом виде вернуть людям частицу того достоинства, что было отнято у них во время войны, - считает президент Комиссии по еврейским материальным искам Гидеон Тейлор.

Гражданство и нынешнее место жительства претендента на пенсию значения не имеют. Их смогут получать и россияне. Главный принцип тут национальный. Нужно лишь доказать, что хотя бы 3 месяца прожил в окруженном немцами Ленинграде.

- Все последние годы мы обращались к нашим германским партнерам, которые делают какие-либо гуманитарные выплаты только блокадникам еврейской национальности. Наша просьба к ним простая: не делать различия по национальному признаку между людьми, которые вместе в равной степени переживали ужасы блокады, - рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. - Нам кажется, что Берлину следует найти способ признать свою ответственность без дискриминации по национальному признаку, которую сейчас пытаются прикрыть псевдоюридическими отговорками. К сожалению, раз за разом нам отвечали отказом.