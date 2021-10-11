«Можно вести себя отвратительно»: Федункив рассказала, каким стал ее молодой муж после свадьбы

Влюбленные устроили пышную свадьбу 27 августа, в день 50-летия Марины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июне этого года Марина Федункив расписалась с 37-летним итальянцем Стефано Маджи. Влюбленные зарегистрировали отношения в одном из столичных МФЦ, а пышную свадьбу устроили 27 августа, в день 50-летия Марины. После роскошного бракосочетания у молодоженов начались семейные будни. О них артистка рассказала в интервью «Телепрограмме.про».

По словам Федункив, муж не перестает восхищать ее своей европейской галантностью. Стефано – настоящий джентльмен, он постоянно радует любимую сюрпризами.

- Сюрприз-подарок, а потом можно вести себя отвратительно до следующего сюрприза. Ни в коем случае, Стефано не такой, - уверяет Марина.

Супруг звезды взял на себя половину обязанностей по дому - он готовит и убирается. Впрочем, Марина тоже старается по мере возможности стоять у плиты и радовать любимого вкусными блюдами, несмотря на плотный рабочий график. Это может быть борщ или выпечка, но только не итальянские блюда.

- За что-то итальянское даже не берусь, чтобы не попасть впросак, - смеется актриса.

Еще от одной дурной привычки Марине пришлось избавиться раз и навсегда.

- Муж запретил мне разламывать спагетти при варке - это считается дурным тоном в Италии, — призналась Федункив.

По словам Федункив, муж не перестает восхищать ее своей европейской галантностью. Фото: личный архив.

К счастью, это единственное разногласие, возникшее между супругами. В остальном они живут душа в душу. Марина уверяет, что они с мужем давно притерлись друг к другу и никто никому «не выносит мозг». Марина настолько счастлива рядом со Стефано, что даже начала задумываться о детях. Благо, современные технологии позволяют женщинам становиться мамами в любом возрасте.

Влюбленные познакомились в 2019 году на дне рождения общего друга. Стефано живет и работает в Москве. В тот момент он как раз изучал русский язык и пытался активно общаться с Мариной. А она грезила поездкой в Рим. Во второй раз они оказались вместе в самолете на одном рейсе. Весь полет проболтали – и в итоге решили общаться и дальше. Так и разгорелся их роман.

По словам Марины, их особенно сблизила пандемия. У нее отменилось несколько проектов, появилось больше свободного времени, которое она проводила со Стефано. Через год знакомства возлюбленный сделал ей официальное предложение. Марина поначалу сомневалась – все-таки бойфренд на 13 лет младше. Но Стефано убедил ее в искренности своих чувств. Влюбленные решили расписаться официально, на случай, если их разделят пандемия и государственные границы. При наличии штампа в паспорте Марине будет легче приехать в Италию к Стефано. Впрочем, пока покидать Россию муж звезды не собирается – он намерен и дальше жить и работать в Москве.