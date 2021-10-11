Американские СМИ заинтересовались миллионами Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси вот уже 34 года является членом парламента Фото: EAST NEWS

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вот уже 34 года является членом парламента и одной из самых высокопоставленных фигур в американской политике.

Жалованье народных избранников в США невелико даже по тамошним меркам, и за три с половиной десятилетия Пелоси не могла сколотить солидный капитал, живя на зарплату, даже соблюдая постоянный режим строжайшей экономии. Как и во многих других странах мира, американским сенаторам и конгрессменам запрещено заниматься бизнесом.

Но Пелоси является одним из самых богатых американских политиков. Журналисты Fox News считают, что секретом финансового благополучия мадам спикера является ее муж Пол.

Сегодня супружеская пара владеет несколькими объектами недвижимости, включая особняк в Калифорнии стоимостью в $25 миллионов, квартиру в Вашингтоне за $2 миллиона, а также коммерческие площади в Сан-Франциско, которые стоят $50 миллионов.

Сотрудники СМИ выяснили, что финансовые активы Пелоси начиная с 2018 года стали резко увеличиваться. Три года назад они составляли $114 миллионов, а к 2020 году приумножились до невероятных $315 миллионов.

Журналисты выясняют причины таких превращений. Они уверены, что мадам спикер умело пользуется инсайдерской информацией, и привели несколько примеров, которые считают весьма подозрительными.

Так, в 2007 году в компании Visa узнали, что Минфин намерен все более активно регулировать деятельность кредитных конгломератов и минимизировать их прибыли. Финансовые тузы наняли лоббистов, и ни один законопроект, который мог бы повлиять на снижение стоимости акций этой компании, в Палате представителей не прошел. В аккурат перед началом баталий муж Пэлоси приобрел акции Visa. Когда страсти улеглись, ценные бумаги выросли в цене более чем на 200%.

В январе этого года Пол Пелоси внезапно приобрел солидный пакет акций Tesla. А в июне президент США Джо Байден объявил, что Белый дом будет стимулировать производство электромобилей. Разумеется, после такого заявления акции взлетели в цене.

Подобное «счастливое совпадение» произошло и в марте: Пелоси купил опционы Microsoft. А через две недели избавился от них, заработав на сделке целое состояние, поскольку ценные бумаги этой компании показали взрывной рост. Его обеспечил госконтракт от Пентагона на $22 миллиарда. О подписании госконтракта было объявлено практически сразу после того, как в инвестиционном портфеле четы Пелоси появились опционы Microsoft.

- Пелоси никогда не обвиняли в использовании инсайды, но чрезвычайно удачные инвестиции, сделанные ею и ее супругом, вызывают не только много вопросов, но и много подозрений. – заявили в Fox News.

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