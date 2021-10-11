«Пять человеческих черепов и множество костей»: Житель Московской области решил вскопать свой огород и нашел братскую могилу из 1990-х

Оперативникам предстоит выяснить, кому принадлежал дом на момент захоронения и попробовать установить личности погибших людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 41-летний Сергей К.* Мужчина сообщил оперативникам, что нашел во дворе своего дома человеческие останки. По словам Сергея, он решил вскопать огород рядом со своим частным домом в городе Кубинки. Мужчина копал землю, как вдруг лопата ударилась о что-то твердое. Присмотревшись, Сергей увидел в земле множество костей похожих на человеческие. Прибывшие на место оперативники подтвердили, что найденные останки - человеческие.

- В Кубинках, в огороде одного из частных домов по Можайскому шоссе были обнаружены человеческие останки. На глубине примерно 60 см были найдены пять человеческих черепов и большое количество различных человеческих костей. Предварительно установлено, что захоронению более 20 лет, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время найденные останки направлены на судмедэкспертизу, которая может пролить свет на страшную находку. Оперативникам предстоит выяснить, кому принадлежал дом на момент захоронения и попробовать установить личности погибших людей. Обнаружены ли на костях какие-либо признаки насильственной смерти, пока неизвестно.

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