В Москве обсудили проведение первого Российского винодельческого форума

Неделя российского вина состоится в ноябре 2022 года

В Администрации Президента РФ состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Российского винодельческого форума, посвященного развитию виноградарства и виноделия. Форум станет первым крупным международным мероприятием высокого уровня по винодельческой тематике в России. Мероприятие планируется проводить ежегодно, первый Форум состоится в ноябре 2022 года в Москве. Оператором Форума выступит Фонд Росконгресс.

В заседании приняли участие представители субъектов РФ из Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, Республики Крым, Республики Дагестан, представители Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Ростуризма, Росалкогольрегулирования, Россельхозбанка, РНКБ Банка, НКО «Союзконьяк», ПАО «Абрау-Дюрсо», представители отраслевых союзов и общественных организаций, а также маркетологи ведущих винодельческих хозяйств страны.

«Государство придает большое значение развитию виноградарства и виноделия, созданию благоприятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности российской винодельческой продукции и в дальнейшем – выходу России на передовые позиции на международном рынке винодельческой продукции. Виноделие является мощным мультипликатором в экономике. По качеству наши вина не уступают винодельческой продукции Франции, Испании, Италии, США и других стран, этому свидетельствует и снижение доли потребления импортной продукции на фоне роста российского рынка», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. Он также отметил необходимость проведения праздников российского вина в регионах, для которых виноделие является важной составляющей экономики, и рассказал об инициативе учреждения официального праздника – Дня винодела, проведение которого позволит отметить тружеников отрасли. День винодела планируется отмечать в последнее воскресенье ноября.

Участники встречи подчеркнули важность международного характера будущего проекта, что позволит презентовать российскую продукцию на мировом рынке, а также будет способствовать развитию диалога между производителями разных стран. Планируется учредить Международную премию имени князя Голицына, которую будут вручать за вклад в продвижение и популяризацию Российской винодельческой продукции.

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства, отметила актуальность организации мероприятия в поддержку винодельческой отрасли и выразила уверенность в том, что событие займет свое достойное место в международном отраслевом календаре мероприятий.

«Форум необходим в первую очередь потому, что важно признание российского вина на международной арене. Информацию о том, что российское вино является качественным и конкурентоспособным продуктом, нужно донести до мировой общественности. Кроме того, Форум может стать площадкой подписания соглашений об утверждении особых условий экспорта российских вин в другие страны, что даст новый импульс к развитию виноделия», – отмечает вице-президент по специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова.

Особое внимание участники уделили вопросам качества конечной продукции и борьбе с фальсификатом. Дмитрий Чернев, исполнительный директор НКО Союзконьяк, отметил, что в настоящее время ведется активная работа с Евразийской экономической комиссией по разработке системы единого мониторинга качества винодельческой продукции «Национальный Коньячный Код»: «Наша ключевая задача – консолидация отрасли в борьбе с фальсификатом и развитие сырьевой базы. Применяя методы ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии, мы можем по отдельным показателям отследить путь от лозы до бутылки, определить регион происхождения винограда, из которого получили конечную продукцию». Программа предполагает добровольное участие для игроков рынка и станет дополнительным конкурентным преимуществом для добросовестных производителей. Дмитрий Чернев также выступил с предложением о корректировке названия Форума: «Предлагаю назвать мероприятие “Форумом винодельческой продукции”, что значительно расширит круг потенциальных участников события, в том числе за счет производителей коньяка».

При подготовке Форума будут использоваться, в том числе материалы ежегодного исследования российского вина – национального рейтинга качества «Винный гид России», который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России и АО «Россельхозбанк».

Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму, выступила с предложением развития винного туризма: «Разработка национального туристического маршрута, посвященного винному туризму, укрепит имидж отечественных производителей, а также будет способствовать формированию особенной культуры потребления вина, позволяющей знакомиться с традициями “винных” регионов России».

К участию в мероприятии будут приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также государственному контролю (надзору) в области виноградарства и виноделия, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, компаний-производителей и крупнейших дистрибьюторов винодельческой продукции, представители торговых сетей, экспертного сообщества, а также иностранные участники.

В рамках Российского винодельческого форума состоится выставка ведущих компаний российской винодельческой отрасли, компаний-партнеров в секторе розничной торговли, а также продукции лучших виноделен России.