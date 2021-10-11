Восьмилетний сын Плющенко вышел на лёд с гипсом

Юный спортсмен в этот вечер героически выехал на лёд
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Первый в мире детский показ на льду, посвящённый 25-летию модного бренда «Кенгуру», организовала Яна Рудковская. Дефиле прошло в школе фигурного катания Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».
-Это мировая премьера. С ней мы попадём в книгу рекордов Гиннеса, - рассказала гостям показа Яна Рудковская.
Красотка встречала дорогих гостей в горнолыжном комбинезоне Dior.
Дефиле прошло в школе фигурного катания Евгения Плющенко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне Яна призвала на подмогу декоратора Лидию Симонову, которая превратила гостевую зону катка в настоящую зимнюю сказку, украсив столы эффектными снежными композициями.
В этот вечер на лёд вышли звёздные наследники - Алла-Виктория и Мартин Киркоровы (папа снова хочет отдать их в фигурное катание - Ред.), дети Юли Барановской и Андрея Аршавина, сыновья Марии Кожевниковой.
Ну и конечно, украшением показа стал 8-летний Александр Плющенко. Юный спортсмен в этот вечер героически выехал на лёд, не забыв про сложные элементы и вращения, несмотря на тяжелейшую травму.
Первый в мире детский показ на льду, посвящённый 25-летию модного бренда «Кенгуру», организовала Яна Рудковская
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
-Саша сегодня катался в гипсе. Ты настоящий мужик, горжусь тобой! -похвалила сына Яна Рудковская.
Напомним: перелом лучевой кости «Гном Гномыч» (так ласково зовут Сашу родители -Ред.) получил три недели назад, играя в футбол с друзьями.
В итоге пришлось накладывать гипс на левую руку. К счастью, травма не помешала мальчику блестяще выступить на показе.
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